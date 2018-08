Programajánló

Hetvenöt zenei produkció az idei Szerencsi Csokoládé Fesztiválon

Nyiri Tibor polgármester (Fidesz-KDNP) elmondta: a szórakoztató események mellett lesznek szakmai rendezvények, valamint csatlakoznak a kormány által meghirdetett Családok éve programhoz, minden korosztálynak kínálnak elfoglaltságot, bemutatkozási- és szórakozási lehetőséget. Kiemelte: a szakmai rendezvényen az idén 95 éves szerencsi csokoládégyártás lesz a központi téma, ennek díszvendége a Nestlé Hungária Kft. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban pedig gyermekprogramokat szerveznek.



Augusztus 23-án, csütörtökön a Szerencsi Tankerületi Központ szervezésében gyermek művészeti fesztivált rendeznek, amelyen a központhoz tartozó 49 intézményből 40 iskola mutatkozik be - mondta Csejoszkiné Szabó Annamária igazgatóhelyettes. Hozzátette, hogy a résztvevő diákoknak a pedagógusok főznek, a magyar konyha ízeit felvonultató ételeket zsűrizni is fogják. Este Ember az embertelenségben című műsorával színpadra lép a Szerencs erdélyi testvérvárosában, a Nyárádszeredán működő Bekecs Néptáncegyüttes, amely négy éve a Duna televízió Fölszállott a páva című műsorának különdíjasa volt.



Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a fesztiválon mutatják be idei újdonságukat, fagylaltot, amelynek alapanyaga szerencsi csokoládé. Ebben szakmai partnerük Halász Tamás helyi cukrász, valamint az országosan ismert fagylaltkészítő, Hajdu Zoltán. Az ügyvezető hozzáfűzte, a csokoládéfesztiválra összehívják azokat az egykori szakembereket, akik 40-50 éve a Szerencsi Csokoládégyárban végezték szakmai gyakorlatukat. Állítása szerint 57-en jelezték részvételüket a különleges találkozóra. Ígérete szerint újabb érdekességgel jelentkezik Ekker Róbert szerencsi szobrászművész is, aki az utóbbi években szinte minden alkalomra készített valamilyen különleges csokoládészobrot. Az idei alkotás témája a rendezvényen derül majd ki - mondta Takács István.



Csider Andor, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója elmondta: augusztus 23-a és 26-a között hetvenöt zenei produkciót láthat a közönség. Fellép például a Neoton Família, a Bikini, a Wellhello, Majka és Curtis, a Punnany Massif, az Ismerős Arcok, a koncertsorozatot pedig vasárnap este hagyományosan a szerencsi kötődésű rockzenekar, a Hooligans zárja.