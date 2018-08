Programajánló

Több mint 100 filmet vetítenek a második Hét Domb Filmfesztiválon

Hét nap alatt több mint száz filmet láthat a közönség a második Hét Domb Filmfesztiválon, amelyet szeptember 3. és 9. között rendeznek meg Komlón. 2018.08.21 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A versenyprogramba beválogatott 60 alkotást Rófusz Ferenc Oscar-díjas rajzfilmrendező, Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművész, rendező és Halmy György dokumentumfilm-rendező alkotta zsűri bírálja el - fűzte hozzá Magyar Ferenc fesztiváligazgató a budapesti sajtótájékoztatón.



Kiemelte: a diákfilmekkel együtt meghirdetett hét kategóriában idén összesen 191 magyar alkotást neveztek a seregszemlére.



Az ingyenes vetítések mellett szakmai beszélgetések is várják a közönséget a versenyfilmek alkotóival pénteken és szombaton, de jelen lesz a pécsi Total Art műhely is, amely a rajzfilmgyártás alapjaira fogja tanítani a gyerekeket.



Hoppál Péter, az Országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke hangsúlyozta: a elmúlt években új reneszánszába lépett a magyar film, sorozatban jelennek meg a legrangosabb nemzetközi fesztiválokon szereplő és ott díjakat elnyerő magyar alkotások.



A komlói mustra ikerfesztiválja a nemzetközi műveket bemutató Seven Hills International Filmfestival (SHIFF), amelyet Pécsett rendeznek szintén szeptember 3. és 9. között - tette hozzá.



A Hét Domb Filmfesztivál zsűrijének elnöke, Rófusz Ferenc kiemelte, hogy a versenyprogramba beválogatott művek nagyon magas szakmai minőséget képviselnek.



A kategóriák - dokumentumfilm, animáció, kisjátékfilm, ismeretterjesztő- és természetfilm, nagyjátékfilm, egyéb film és diákfilm - első helyezettjei 300 ezer, a második helyezettek 200 ezer, a harmadik helyezettek 100 ezer forintos díjban részesülnek. A fesztivál fődíja 1 millió forint.



Polics József, Komló polgármestere úgy fogalmazott: hatalmas lehetőség Komló számára a filmfesztivál, hiszen az észak-baranyai városban, ahol jelenleg nem működik mozi, nagyon nagy igény van a közösségben megélt magas kultúrára.



A sajtótájékoztatón Magyar Ferenc kitért arra is: azért, hogy ne kerüljenek a feledés homályába a fesztiválon vetített alkotások, létrehoznak egy internetes felületet, ahonnan a helyi médiumok, televíziók válogathatnak be filmeket a saját adásukba.