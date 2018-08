Virágkarnevál

A debreceni virágünnep Magyarország legnagyobb karneváljává vált

Tizenhat virágkocsi, köztük egy óriás virágtigris vonul majd végig augusztus 20-án az idei, sorrendben 49. debreceni virágkarneválon, a kompozíciók elkészítéséhez több százezer élő és száraz virágot használtak fel, köztük azt a 670 ezer szál dáliát, ami Hollandiából érkezett a cívisvárosba. A tapasztalatok szerint augusztus 20-án megduplázódik Debrecen több mint 210 ezres lélekszáma.



A karneváli hét programsorozata már augusztus 14-én megkezdődött, ezzel a debreceni virágünnep Magyarország legnagyobb karneváljává vált: a nagyerdei Békás-tó környékén rendezik meg a gyerekek ötnapos Galiba fesztiválját, a fények éjszakái program keretében egy nemzetközi 3D mapping művészekből álló csapat épületvetítéssel "kelti életre" a Nagytemplomot, a Déri Múzeumot és a régi városházát, voltak és még augusztus 20-án is lesznek kerékpáros programok, food truck show, és javában tart a cseh sörök karneválja a Nagyerdőben.



Megemlékeztek a virágkarnevál ötletgazdájáról, a 90 éve született és 25 éve elhunyt Béres Andrásról, aki 1950-es gyűjtése alapján készítette el a Mikepércsi csárdás koreográfiáját. A karneváli hét keretében augusztus 17-én pénteken délután Nagytemplom előtti Kossuth téren 326-an ropták a Mikepércsi csárdást, ezzel új magyar rekord született.



Az idei nemzetközi virágkarneválra több helyi kézműves cukrász, egy mézeskalácsos népi iparművész és egy séf közösen megalkotta Debrecen város tortáját: a Debreczeni mézes-mázast, ami a több mint 200 éves debreceni cukrászat hagyományát öregbítve, csaknem egyéves munkával, a helyi cukrászok együttműködésének eredményeként született meg.

A hagyományoknak megfelelően augusztus 20-án reggel hét órakor több száz helyi lakos virágokkal feldíszített kerékpárokkal nyitja meg a felvonulást, majd az oldtimer autók és motorok vonulását követően indul meg a virágkocsik és a művészeti csoportok felvonulása Debrecen belvárosából a Nagyerdőbe.



A menetet hagyományosan a város Szent Koronát és a városcímert ábrázoló kompozíciói nyitják meg, de az idén egy harmadik kompozíciót is készíttettek: az ország első vidéki, az idén 60 éves debreceni állatkertjét köszöntő virágkocsin 4,6 méter magas, 13 méter hosszú óriás virágtigris lesz majd látható.



Számos virágkocsi az összefogás erejét példázza az idei karneválon. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kocsija a Családok évére híja fel a figyelmet, a Debreceni Egyetem az ötezer külföldi diákja és a hazai hallgatók közös nyelvére, a zenére összpontosító kompozíciót készített, Debrecen és Nagyvárad közös kocsija a két várost összekötő kulturális hagyományokra utal, míg Hajdú-Bihar és Bihar megyék közös kompozíciója az egykori Bihar vármegye területén élők összetartozását jelképezi.



Jelen lesznek a fesztiválon a Debrecenben működő, vagy most beruházó külföldi cégek, köztük az FAG Magyarország Kft., a Continental, a Krones csoport és az E.ON Hungária Zrt. virágkocsijai. Esztergom és Debrecen A napba öltözött asszony című közös virágkocsija a Biblia 66. könyvének, a Jelenések könyvének nagy látomását önti formába. Virágkompozícióval mutatkozik be az idei karneválon a leendő debreceni nemzetközi iskola, a tízéves Fórum bevásárlóközpont, a hegyi szakképzési centrum, az Aquaticum mediterrán élményfürdő is, a szervező Főnix Rendezvényszervező Kft. pedig Debrecent, mint a nap és a fény városát mutatja be.



A 16 virágkocsi között 30 hazai, illetve külföldi művészeti csoport táncolja-zenéli végig a karneváli menetet. A felvonulást követően a virágkocsik és az oldtimerek kora délutántól testközelből is megtekinthetőek lesznek a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén, miközben a hazai és a külföldi zenészek és táncosok gondoskodnak majd a jó hangulatról.



Este Karneváléj elnevezéssel a Nagyerdei Stadionban kétezer fellépővel, köztük a Dal sztárjaival rendezik meg az ország legnagyobb "aréna show-ját", majd tűzijátékkal és Kökény Attila-koncerttel ér véget az augusztus 20-ai programsorozat Debrecenben.



Az idén először Ráadás - táncol a város címmel esti karneváli felvonulást rendeznek Debrecen belvárosában: a karnevál hazai és nemzetközi táncosai, hagyományőrző csoportjai haladnak végig a belvárosban a Debrecenben maradó virágkocsikkal. Öt kompozíció ugyanis augusztus 21-én a nagyváradi karneválon vesz részt, majd egy nappal korábban a Debrecen egykori szőlőskertjének nevezett Érmellék központjába, Bihardiószegre mennek az ottani karneválra.