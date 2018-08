Programajánló

Szvinggel és dzsesszel búcsúzik a nyár a Müpában

Dzsesszel és a szving három ikonikus alakjával zárja a nyarat a Müpa. Augusztus 20-án az ingyenes Jazz 0820 koncertjei várják a közönséget, az augusztus 24. és 26. között zajló New Orleans Swingfesztivál pedig a harmincas-negyvenes évekbe repít vissza. 2018.08.19 00:30 MTI

A Jazz 0820 programjában ezúttal ismét a műfaj tradicionálisabb, közkedvelt irányzata dominál, amit többek közt a fiatal dzsesszgeneráció kiemelkedő alakjai szólaltatnak meg - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az Üvegteremben a zongorista Gayer Mátyás lesz hallható triójával, a negyvenes nemzedék kiválóan képzett, sokoldalú gitárosa, Czirják Csaba szintén triójával érkezik, amelyben ezúttal Bögöthy Ádám bőgős és a formáció állandó dobosát helyettesítő Csízi László lép színpadra. A két trióhoz tehetséges ifjú szólisták csatlakoznak.



A szabadtéri színpadon elsőként az idei Jazz Showcase győztese, a Wind Singers a cappella énekegyüttes lép fel, utánuk a klarinétvirtuóz Joe Fritz és kvintettje zenél: a formáció a legendás Benny Goodmant idézi meg műsorával. A napot a Police Big Band koncertje zárja; a csapat művészeti vezetője a hagyományos dzsessz egyik hazai koronázatlan királya, Szalóky Béla.



Augusztus 24. és 26. között a harmincas-negyvenes évek zenéje költözik be a ház falai közé. Az idei New Orleans Swingfesztivál a műfaj hőskorának három ikonikus alakját, Glenn Millert, Josephine Bakert és George Gershwint idézi meg.



A jövő pénteki nyitókoncerten a Fesztivál Színházban az amerikai harsonás-zeneszerző Glenn Miller világát három énekesnő, Koós Réka, Fehér Adrienn és Tunyogi Bernadett idézi fel, az őket kísérő Dixie Kings of Hungary zenészei segítségével. Miller számára az 1939-ben indított big bandje hozta meg az átütő sikert: újszerű, szvinges hangzásukkal rövid idő alatt az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb zenekarává váltak, olyan korszakos slágerekkel, mint az est címadója, az In The Mood, a Moonlight Serenad vagy a Chattanooga Choo Choo, amely a zenetörténet első aranylemeze lett. A második világháborúban a harcoló amerikai csapatoknak zenélt, 1944 decemberében Párizsba tartott, amikor repülőgépének nyoma veszett a tenger felett.



Éppen kilencven éve annak, hogy 1928-ban a korszak minden addigi konvenciót átlépő sztárja, Josephine Baker első alkalommal lépett fel a budapesti Orfeumban. A húszas évek Magyarországán a "Bronz Vénusz" egzotikus külsejével és szexuálisan túlfűtött előadásával alaposan felkavarta a főváros életét. Kosztolányi Dezső a Pesti Hírlapba írt glosszát róla, az Orfeum akkori igazgatója, Zerkovitz Béla dalban örökítette meg a performanszot. A Gyere Josephine sláger lett: maga Baker is imádta a szaftos sorokat tartalmazó szerzeményt, és Párizsba visszatérve gyakran énekelte az abból készült francia verziót. Augusztus 25-én ez a dal is elhangzik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, a koncerten közreműködik a francia-amerikai énekes-színésznő, Nicole Rochelle, a Bényei Tamás által vezetett Gramophonia Hot Jazz Orchestra, a Keep Swinging Tánccsoport és a narrátor Kautzky Armand.

George Gershwin alakja és munkássága egyfajta híd a klasszikus zene és a dzsessz között. Nem csak olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint az Egy amerikai Párizsban, a Rhapsody in Blue vagy a Porgy és Bess; sikerei előtt a fiatal Gershwin pluggerként - zeneboltban dolgozó zongoristaként - dolgozott és megismerte a korszak szinte teljes könnyűzenei repertoárját. A New Orleans Swingfesztivál utolsó estéjén a Fesztivál Színházban ebből a gyűjteményből nyújt bő merítést a Szalóky Béla által vezetett kvintett, amelyhez csatlakozik a stride-zongorajátékos Rossano Sportiello.