Csütörtökön adják át a Tolnay Klári-díjakat Mohorán

Idén Császár Angela, Zsurzs Kati és Szilágyi Tibor színművészeknek ítélte oda a Tolnay Klári Művészeti díjat a magyar színház- és filmművészet szolgálatában nyújtott magas színvonalú és odaadó munkásságáért a Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület elnöksége; az elismeréseket csütörtökön adják át Mohorán.

Balla István, a Tolnay Klári Emlékház vezetője az MTI-nek elmondta: a legendás színésznő halálának századik évfordulóján döntöttek arról, hogy művészeti díjat adományoznak, a díjak egy gerlét, Tolnay Klári legkedvesebb madarát ábrázolják.



Császár Angela Jászai Mari-díjas színművész a főiskola elvégzése utána a Nemzeti Színházhoz szerződött, melynek nyugdíjazásáig tagja maradt. A színpadon Melinda volt a Bánk bán című drámában, játszott Moliere, Dosztojevszkij, Shakespeare darabjaiban, az István, a király című rockoperában Saroltot alakította. Játékfilmjei között van A beszélő köntös vagy a Szirmok, virágok, koszorúk, ő adta Anne Webster, Onedin kapitány felesége hangját a tévésorozatban. Több önálló esttel is színpadra lépett, mint a Rejtelmek vagy A színésznő dalai.



Zsurzs Kati Aase-díjas magyar színésznő, szinkronszínész Zsurzs Éva filmrendező lánya 1977-től, a főiskola elvégzésétől dolgozott a Thália Színházban, a székesfehérvári Vörösmarty Színházban, a budapesti Karinthy Színházban és szabadúszóként is. Színpadon játszott az Édes Annában, a Figaro házasságában, a Háború és Békében, számos tévéfilmje között van A fekete város, A Zebegényiek, az Abigél (Kis Mari szerepében). Sok sorozatban vállalt szinkronszerepet.



Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Dolgozott Kecskeméten és Veszprémben, 1969-től játszik Budapesten, volt a Thália, a József Attila Színház, a Nemzeti Színházhoz, a Vígszínházba, és az Új Színház tagja is. 2003 és 2007 között a Soproni Petőfi Színház művészeti igazgatója. Alakította Káint Sütő András Káin és Ábel című darabjában, a polgármestert a Rokonokban. Szinkronizált a Guldenburgok örökségében és a Csillagok háborújában, rendezte a Liliomfit vagy a Charley nénjét. A tévében a Szeszélyes évszakok állandó szereplője volt, Sátori Géza főhadnagyot játszotta a Kántor című sorozatban, Oszit az Üvegtigrisben. Jean Reno számos filmben Szilágyi Tibor magyar hangján szólal meg.



A Tolnay Klári Kulturális Díjat minden évben azoknak adják át, akik az egyesület munkáját segítik. Az idei kitüntetett Mohai Gábor rádiós és televíziós bemondó, előadóművész.



Az ünnepségen Jagyutt Péter balassagyarmati mestercukrász az általa megalkotott Tolnay Klári-bonbonnal, a Villa Tolnay Borház pedig a borház zászlós boraival köszönti a díjazottakat.



A rendezvényen Balla Mihály (Fidesz-KDNP), a térség országgyűlési képviselője mond köszöntőt, az ünnepi hangversenyen Pókai Eszter klarinét- és Várallyay Fülöp zongoraművész ad műsort. A díjátadón hangszalagról Tolnay Klári dalai is felcsendülnek.



A Tolnay Klári-díjat 2015-ben Vándor Éva és Reviczky Gábor, a következő évben Kubik Anna és Venczel Vera, tavaly Béres Ilona, Bencze Ilona és Dunai Tamás vehette át.