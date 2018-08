Programajánló

A vert csipkének szentelnek nemzetközi fesztivált Kecskeméten

hirdetés

Bedő Istvánné vertcsipkekészítő, a kiállítás szervezője az MTI-nek elmondta: a IV. Nemzetközi Vertcsipke Fesztiválon a hagyományos vonalat képviselő osztrákok apróbb csipkéi mellett a csehek merészebb, modernebb stílusú és vastagabb szállal készülő, színesebb kézimunkái is áthatók lesznek.



A franciák vertcsipke-táskákat, a lengyelek fehér és ekrü terítőket, ékszereket hoznak, a spanyolok bonyolult technikájú tüllcsipkékkel érkeznek, Barcelona tartomány Arenys de Mar városának múzeumigazgatója gazdag gyűjteményükből válogatott néhány érdekességet.



A szlovákok az egykor cseh és német bányászfeleségektől megtanult technikát ma már mesterien űzik: a szintén modernebb vonalat képviselő alkotóik akár egy törött csészét is körbedolgoznak csipkével. A kiállításra gömöri - a magyar hímzésből átvett elemekkel gazdagított - csipkevariációikat is elhozzák.



A nemzetközi találkozón a Prágai Iparművészeti Főiskola tanárainak és növendékeinek csipkedíszítéssel készült ruháit és kiegészítőit divatbemutató keretében mutatják be. A kétévente rendezett seregszemle idén az ünnepekhez kapcsolódik, korábban a konyha, a divat és a lakásművészet volt a téma. A helyi kiállítók húsvétra és karácsonyra, keresztelőre és esküvőre vert csipkealkotásokat vonultatnak fel. A magyarokat Bedő Istvánné és a Kecskeméti Csipkecsoport felnőtt tagjai képviselik, akik idén a leginkább időigényesnek és legnehezebbnek számító tüllcsipkékkel készülnek.



A kecskeméti fesztivál idején a különböző országok kiállítói az általuk képviselt technikából bemutatót is tartanak az érdeklődőknek.