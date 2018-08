Tragédia

Elhunyt a soul királynője, Aretha Franklin

hirdetés

Elhunyt 76 évesen a soul királynője, Aretha Franklin, akinek legismertebb számai olyan klasszikusok voltak, mint a Think, az I Say a Little Prayer vagy a névjegyeként is emlegetett Respect, és akit világszerte kulturális ikonként tiszteltek.



A művész halálát súlyos hasnyálmirigyrák okozta. A családja által az AP amerikai hírügynökséghez eljuttatott közlemény szerint Franklin helyi idő szerint csütörtökön délelőtt 9.50-kor hunyt el detroiti otthonában.



"Az élet egyik legsötétebb pillanatában nem találjuk a megfelelő szavakat, amely leírhatná szívünk fájdalmát. Családunk matriarcháját és szikláját veszítettük el" - fogalmaztak rokonai a közleményben.