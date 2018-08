Programajánló

Jövő héten kezdődik a jubileumi Szegedi Ifjúsági Napok

- Jövő szerdán elkezdődik az idén ötvenéves Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN), a nyárzáró fesztiválon fellép Sean Paul, a Pet Shop Boys, Jess Glynne, Wilkinson, Faithless és sokan a hazai élvonalból Ákostól a Halott Pénzen keresztül Lovasi Andrásig. 2018.08.17 01:30 MTI

Botka László (MSZP) polgármester a fesztivál helyszínén, az Újszegedi Partfürdőn csütörtökön rendezett bejáráson elmondta, az első ízben 1968-ban megszervezett Szegedi Ifjúsági Napokat néhány éves tetszhalott állapot után 2003-ban indította újra az önkormányzat.



Az elmúlt 15 évben a SZIN itthon és külföldön is népszerű rendezvénnyé vált, idén elővételben 13 országból váltottak elővételben bérletet vagy napijegyet, a legmesszebbről a finnországi Vaasaból 2861 kilométerről érkezik vendég Szegedre - közölte a politikus.



A jubileum alkalmából az önkormányzat 50 millió forinttal támogatta az évek óta nyereséges SZIN megszervezését, amelyből a fesztivál történetét bemutató szabadtéri kiállítás nyílt, hamarosan egy album is megjelenik, és a korábbinál erősebb marketingkampánnyal népszerűsítették a rendezvényt - tudatta a polgármester.



Jövő tavasszal 300 millió forintból teljes egészében felújítják a fesztivál helyszínét az Újszegedi Partfürdőt - jelentette be Botka László.



Kolonics Erika fesztiváligazgató elmondta, hogy a négynapos fesztiválon tíz színpadon 1395 fellépőt láthat majd a közönség a több mint 150 zenei program során. A SZIN-en több mint 500 ember dolgozik majd, és minden korábbinál több kiállító és vendéglátó várja majd a közönséget.



Elővételben a korábbinál 30 százalékkal több bérlet és dupla annyi napijegy kelt el, ezért a fesztiválozók már péntektől beválthatják belépőiket a szegedi IH Rendezvényközpontban.