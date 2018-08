Programajánló

A Strand Fesztiválon adják át a Petőfi Rádió zenei életműdíját

Augusztus 21-én Zamárdiban, a Strand Fesztiválon adják át a Petőfi Rádió zenei életműdíját, amelyet ebben az évben Tátrai Tibor Liszt Ferenc-díjas gitárosnak, érdemes művésznek ítélt oda a 200 fős szakmai zsűri.

Az elismerést, amellyel Tátrai Tibor csaknem ötvenéves munkássága előtt tisztelegnek, a Strand Fesztivál nyitónapján adják át egy nagyszabású gála keretében, amelyet az M2 Petőfi TV, a Petőfi Rádió és a petofilive.hu is élőben közvetít.



A művész az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában megtisztelőnek nevezte, hogy az idén ő kapta meg a Petőfi rádió zenei életműdíját. Úgy fogalmazott: a Petőfi Zenei Díj történetében Bereményi Géza dalszövegíró és Demjén Ferenc énekes, dalszövegíró után következett a sorban, ami mindenképp megtiszteltetés.



Tátrai Tibor felelevenítette, hogy zenei pályája szempontjából élete legmeghatározóbb élménye az volt, amikor 1968-ban egy koncerten meglátta Radics Bélát gitározni. Beszélt arról is, hogy autodidakta módon tanult meg a hangszeren játszani, még ma is őrzi legelső gitárját, egy "ütött-kopott kis olcsó hangszert", amelyet a szegedi ládagyárban készítettek. "Nekem ez akkor a mennyország kapuját jelentette" - mondta.



Elmondta, hogy augusztus 10-én a Budapest Parkban koncerttel ünnepelték a Tátrai Band közel ötvenéves fennállását, ahol generációk hallgatták zenéjüket. Tátrai Tibor beszélt arról is, hány koncertre készül éppen: szerdán Deák Bill Gyulával Debrecenben, augusztus 19-én a Tabánban a Skorpióval, 20-21-én pedig a Strand Fesztiválon lép színpadra.