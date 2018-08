Programajánló

Az elmúlt 25 év magyar képzőművészeti alkotásaiból nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen

A 25 év, 50 képzőművész, 99 alkotás címet viselő tárlat az ország három vidéki városában mutatja be a közönségnek az NKA által támogatott félszáz művész egy híján száz alkotását. 2018.08.15

Az elmúlt 25 év magyar képzőművészeti alkotásaiból válogatott kiállítás nyílik a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Képzőművészeti Kollégiuma szervezésében a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban vasárnap - tájékoztatta a Miklós Péter igazgató az MTI-t.



Az NKA működésének negyedszázada során a művészeti alkotómunka támogatásáról gondoskodott annak minden területén. A 25 év, 50 képzőművész, 99 alkotás címet viselő tárlat az ország három vidéki városában mutatja be a közönségnek az NKA által támogatott félszáz művész egy híján száz alkotását.



Az ötven közül harminchat művész alkotásait Hódmezővásárhelyen láthatja a közönség, tizennégy műveit szeptemberben Szentendrén, a MANK Galériában mutatják be, míg a két kiállítás anyaga októberben a balmazújvárosi Semsey-kastélyban együtt szerepel majd.



A kiállítás anyagát az NKA fennállásának huszonöt éve alatt támogatott 1438 művész közül a ma is élők munkáiból válogatta Cs. Tóth János kurátor.



A Tornyai-múzeumban láthatók többek között Aknay János, Balla Attila, László Dániel és a Csongrádi Művésztelepet vezető Nagy Gábor munkái is. Különlegesen hozta a sors, valamint a döntnökök szakmai bírálata, hogy van egy család, ahol mindenki részesült alkotói támogatásban: Kányási Holb Margit textilművész és Fátyol Zoltán képzőművész, valamint gyermekük, Fátyol Viola fotóművész. A családtagok alkotásai a kiállítás egyik különtermében tekinthetők meg. A támogatásban részesült alkotók közül a legfiatalabb a harmincadik életévét alig betöltött Hermann Zsófia festőművész Keszthelyről.



A tárlat anyagának válogatása során Cs. Tóth János igyekezett műfajilag minél sokszínűbb kiállítást összeállítani: a festmények mellett szerepelnek plasztikák, textilből és bőrből készült tárgyak, valamint fotó- és videoművészeti alkotások is.