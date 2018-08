Programajánló

Augusztusban is látható a Bonnie & Clyde a Városmajori Szabadtéri Színpadon

Ezt követően a produkciót Debrecenben is bemutatják - hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



A Szabad Tér Színház júliusban mutatta be Magyarországon először a Bonnie és Clyde gengszterpáros életéből készült népszerű Brodway-musicalt, amelyet a nagy sikerre való tekintettel a nyár végén még kétszer láthat a közönség a Városmajori Szabadtéri Színpadon - hangzott el a műsorban.



Harangi Mária rendező elmondta: júliusban két alkalommal, két különböző szereposztásban játszották az előadást, amelyben a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói mellett a Kaposvári Egyetem és a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium diákjai is színpadra léptek. A történetet erővel, hitelességgel tölti meg, hogy eredeti szereplőivel szinte azonos korú fiatalok játsszák - tette hozzá.



A darab sikerének titkáról szólva úgy fogalmazott: a betyárromantika örök, a nézők vonzódnak azokhoz a figurákhoz, akik át merik lépni a határokat. Az ehhez kapcsolódó szerelmi történet erős vonzerő mindenki számára.



A szerzők próbálják megérteni a két főhős döntéseit, a legendát életben tartani, miközben a történet árnyoldalát is megmutatják a jelenetekben - emelte ki a rendező, megjegyezve, hogy a zeneszerző háromféle zenei stílust ötvöz, gospelt, countryt és mai popzenét.



A darab szövegkönyvét Ivan Menchell, a dalszövegeket Don Black, a zenét Frank Wildhorn írta. A művet Hubai Gergely, a dalszövegeket Egressy Zoltán fordította.



Mint Egressy Zoltán író elmondta, okosan, szépen megírt műről van szó. Az előadás erőssége, hogy a szereplők megtöltik élettel a figurákat. A darabban csupa sláger, nagyon jól megírt dal hallható.



"Bonnie és Clyde híres-hírhedt gengszterszerelme körül már akkor hatalmas kultusz keletkezett, amikor az elvadult gyilkos szerelmespár tagjai, Bonnie Elizabeth Parker és Clyde Chestnut Barrow még aktívak voltak. A sajtót és a közbeszédet élénken foglalkoztatta az őket övező minden kis mozzanat, valósággal ünnepelték őket, haláluk után pedig gyorsan legendává váltak" - olvasható a darab ismertetőjében.



A Warren Beatty és Faye Dunaway főszereplésével készült, mára kultikussá vált, 9 Oscar-díjra jelölt film, valamint a legendás életepizódok alapján készült el 2011-ben a Broadway-musical, amely az eredeti történethez és annak utóéletéhez hűen keveri a különböző műfajokat: a zene, a mozgás és az érzelmes prózai jelenetek mellett filmes bejátszások gazdagítják.



A Szabad Tér Színház produkciója a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a debreceni Csokonai Színház együttműködésével készült.