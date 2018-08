Programajánló

A Virtuózok négy évadának győztesei adnak koncertet az Arénában

2018.08.14 01:30 MTI

A műsor mentora és állandó zsűritagja, Batta András zenetörténész segítségével összeállított repertoár könnyű és szórakoztató belépőt kínál a klasszikus zene világába. Az olyan tételek, mint a Diótörő, a János vitéz és a Magyar táncok részletei mellett a zenetörténet kiemelkedő darabjai, például Liszt Ferenc La campanella című műve is felcsendül majd - áll a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



A koncert több mint kétórás időutazás lesz, amely felöleli a Virtuózok 2014 óta tartó történetét napjainkig. A műsor első felében a tehetségkutató egyik legsikeresebb felfedezettje, a Junior Prima Díjas Boros Misi és a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Bogányi Gergely lépnek színpadra, majd Balázs-Piri Soma, Boateng Kármen Stephany és Szüts Apor közreműködésével négy zongorán szólaltatják meg Bach, Mozart és Csajkovszkij műveit.



A szünetet követően a műsor két korábbi abszolút győztese, Lugosi Dániel Ali klarinétművész, Kökény Tamás nagybőgős és három hegedűs közönségkedvenc, Teo Gertler, Abouzahra Amira és Abouzahra Mariam is színpadra lép. A közönség ezen az estén hallhatja először élőben a negyedik évad nyerteseit, Beke Márk harsonást, Balázs-Piri Soma zongoristát és Ninh Duc Hoang Long tenort, aki idén nemcsak a Virtuózok Nagyok korcsoportját nyerte meg, de 2016 után ismét első helyezést ért el a Nemzetközi Simándy József Énekversenyen.



A 27 éves, vietnámi énekművész öt évvel ezelőtt állami ösztöndíjjal került a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, akkor még egyetlen külföldi diák volt az opera tanszakon. A fiatal tenor már a válogatón belopta magát a zsűri és a közönség szívébe, amikor tökéletes magyarsággal előadta Jancsi belépőjét Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékából. Long ma már Magyarországot tekinti második hazájának.



A Virtuózok negyedik évadának abszolút győztese, Beke Márk a finálé után, az egyesült államokbeli Iowa City-ben, júliusban megrendezett nemzetközi harsona fesztiválon 900 induló közül jutott be a legjobb három közé.



Márk a közeljövőben, a műsor fődíjasaként a New York-i Carnegie Hallban adhat koncertet az Armel Operafesztivál szervezésében.



A vajdasági származású Balázs-Piri Soma, a Kicsik korcsoportjának győztese előtt is nagy lehetőség áll, hiszen a szeptember 7-i koncert mellett lehetőséget kapott, hogy a London Mozart Players-szel koncertezzen. Soma öt éve zongorázik, de tavaly novemberben már második helyezést ért el az V. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraversenyen, Grazban.



A szeptember 7-i műsor külföldi sztárvendége a brazil Prelúdio című zenei verseny nyertese, Estefan Iatcekiw zongoraművész lesz, aki Peller Mariann, a Virtuózok ötletgazdája meghívására érkezik Budapestre.