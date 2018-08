Programajánló

Augusztus 20. - Betyárporták és játékos erőpróbák a Szentendrei Skanzenben

2018.08.13 21:30 MTI

Betyárporták, játékos erőpróbák és kalandos vonatozás is várja az érdeklődőket a szentendrei Skanzenben az augusztus 20-i hosszú hétvégén. Szombaton, vasárnap és hétfőn egész nap bárki próbára teheti bátorságát, de elkészítheti a zsiványok életéhez nélkülözhetetlen dohányzacskót vagy bicskatokot is az olyan híres betyárokról, mint Rózsa Sándorról, Angyal Bandiról, vagy Sobri Jóskáról elnevezett portákon - közölte a szabadtéri múzeum az MTI-vel.



Lehet nyomozni, betyárruhát ölteni, de furfangban és ügyességben is kipróbálhatják magukat az érdeklődők.



A programok során kiderül, kik voltak azok az emberek, akik zsiványéletre adták a fejüket, így a látogatók megismerkedhetnek a betyárokról született népdalokkal, mondákkal, ponyvatörténetekkel, de az is kiderül, hogyan lettek a 19. század betyárjai közönséges bűnözőkből a zsarnokság ellen harcoló népi hősök.



A helyszínre látogatók egy vonatrablásnak is szemtanúi lehetnek.