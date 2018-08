A szingapúri-francia-holland koprodukció

Ez kapta a Locarnói Filmfesztivál fődíját

A Yeo Siew Hua rendezte A Land Imagined (Egy képzelt föld)című szingapúri-francia-holland filmnek ítélték oda a Locarnói Filmfesztivál Arany Leopárd-díját - jelentette be a Csia Csang-ke kínai rendező vezette zsűri szombaton. 2018.08.12 05:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A film, amely egy akciófilm, szerelmi történet és építkezési jelentés keveréke egy Szingapúrba érkezett kínai építőmunkásról szól, aki eltűnt egy olyan területen, amelyet termőterületté alakítanak át. Az ügyet felderítő helyi nyomozónak a kínai férfi gondolataiba kell bújnia ahhoz, hogy feltárhassa az igazságot.



A zsűri különdíját a Yolande Zauberman rendezte M című francia film nyerte el, amely az izraeli társadalomban a gyermekek szexuális bántalmazását állítja középpontba.



A legjobb rendezésért járó díjat a chilei Dominga Sotomayor rendezte Tarde papra morir joven (Túl késő meghalni fiatalon) című chilei-brazíl-argentin-holland koprodukciónak ítélték oda, amely a demokráciaba visszatért chilei társadalom 1990-es éveit tárja a néző elé.



A legjobb színész díját a dél-Korai Ki Ju Bong kapta meg a honfitársa, Hong Szang Szu rendezte Hotel by the River (Szálloda a folyó mellett) című filmjében nyújtott alakításáért.



A legjobb színésznő díját a román Andra Guti nyerte el az Alice T. című román-francia és svájci filmben nyújtott alakításáért.



Az első filmesek szekciójában az Alles ist Gut (Minden rendben) című film a német Eva Trobisch rendezésben nyert.



A közönség díját a Spike Lee rendezte BlacKkKlansman című bűnügyi filmdráma kapta.



A 71. Locarnói filmfesztiválon több mint 200 rövid-, játék- és dokumentumfilmet vetíttek. A fődíjért, az Arany Leopárdért 15 film versengett, köztük a Before Dawn című rövidfilmjével Európai Filmdíjat nyert Kenyeres Bálint első játékfilmje, a Tegnap. Meghívást kapott még Milorad Krstic animációs akcióthrillere, a Ruben Brandt, a gyűjtő és Zurbó Dorottya első önálló rendezése, a Könnyű leckék is. Mindhárom film a Filmalap támogatásával készült.