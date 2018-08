Kultúra

Húsvét-szigeti őslakosok visszakérnek egy szobrot a British Museumtól

A Húsvét-sziget őslakos közösségei visszakérnek a londoni British Museumtól egy egyedülálló moai szobrot, amelyet a britek 150 éve vittek el a Chile partjaitól 3500 kilométerre lévő szigetről, hogy Viktória királynőnek ajándékozzák. 2018.08.09

A 2,3 méteres szobrot a történelmi emlékezet szerint Richard Powell, a Topaze nevű brit hajó kapitánya vitte el a szigetről 1868-ban. Viktória királynő később a múzeumnak ajándékozta a Hoa Hakananai'a nevű ritkaságot.



A húsvét-szigeti őslakosok, a rapa nuik a chilei kormány közbenjárását kérték a faragott bazaltszobor visszaszerzésében - írta a The Daily Telegraph. A brit napilapnak a British Museum felelősei azt mondták, úgy vélik, a közérdek azt diktálja, hogy a szobor Londonban maradjon, az intézményben ugyanis milliók láthatják minden évben.



A brit főváros világhírű múzeumát más országok is próbálják rábírni a nála őrzött kincsek visszaszolgáltatására. Görögország például hosszú ideje próbálja visszaszerezni az Elgin-márványokat, Nigéria pedig Benin-bronzokat.



A Húsvét-sziget őslakosai úgy tartják, hogy a híres moai szobrok a törzsüket védő spirituális erőt sugároznak, ez a mana. A helyi vezetők szerint a szobor visszaszolgáltatása "fontos jelkép" lenne, és általa lezárulhatna egy szomorú fejezet, amelyben az európai hajósok megsértették a jogaikat, amikor a 19. században felderítették a szigetet.



A Húsvét-szigeten kilencszáz moai szobor van, a legtöbbjüket vulkanikus hamuból faragták az elhunyt törzsfők képére a 6. és a 17. század között. A Hoa Hakananai'a, vagyis az elveszett/ellopott barát azonban egyedülálló, mert bazaltból készült.



A rapa nuik vissza szeretnének kapni egy másik moai szobrot is, amelyet Párizsban őriznek. Chile a British Museum tájékoztatása szerint még nem kereste meg a múzeumot hivatalosan a szoborral kapcsolatban. Felipe Ward, a chilei kormány műkincsekért felelős minisztere megalapozottnak tartja az őslakosok kérését.