Megdöbbentő Kulka János betegsége - videó

A 2016 áprilisában bekövetkezett szrókja utáni Kulka János lassan tér vissza a körforgásba, elsőként rádiós interjút adott, majd nemrég a Fókuszban nyilatkozott, most pedig élő adásban is látható volt az ATV műsorában. Terapeutája, Varga Sarolta klinikai logopédus szerint az afázia Kulkánál azzal jár, hogy a szavakat nem elfelejti, hanem nem tudja előhívni, illetve képtelen a beszédfolyamatot fenntartani. A szakember a színész beszéd-rehabilitációját zeneterápia alkalmazásával kezdte, amiket Kulka János énekelt, azokat a dalokat töltötte fel a telefonjára, majd lejátszotta a kórházi ágyánál. Terapeutája szerint döbbenetes volt, ahogy megszólalt és elkezdte énekelni a dalokat. Jól látható ezen a felvételen is, hogy Egyébként amikor az Ujj Mészáros Károly filmjében való szerepléséről volt szó, akkor folyékonyan és hibátlanul beszélt.