Programajánló

Sziget - Az 1848-as forradalmi hullámra emlékeznek a Nemzeti Múzeum sátrában

Sok más mellett forradalmi szerencsekerékkel, női sorsok bemutatásával és kokárdakészítéssel emlékeznek meg az 1848-as európai forradalmi hullám eseményeiről a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) sátrában a Sziget Fesztiválon. 2018.08.08 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Múzeumi Negyedbe ellátogató fesztiválozók az MNM sátrában közösen emlékezhetnek az 1848-as európai forradalmi hullám eseményeire. A Népek tavasza 170 éve, 1848 tavaszán Anglia és Oroszország kivételével Európa szerte láncreakcióként, egymást erősítve robbant ki azokban az országokban, ahonnan a fesztiválozók nagy része érkezik - közölte a múzeum szerdán az MTI-vel.



A játékoknak, bemutatóknak köszönhetően a fiatalok számára is kiderül, hogy a Nemzeti Múzeum kiemelt helyszíne volt az 1848-as magyar eseményeknek, a múzeum gyűjteménye több száz olyan emléket őriz, amely a korszak szellemiségét, lendületét közvetíti a jelenkor és a jövő számára.



Az MNM sátrába látogatók megpörgethetik a forradalmi szerencsekereket, megismerhetik a 19. század ikonikus és formabontó női sorsait, valamint egy térkép segítségével felfedezhetik, hány helyen zajlott forradalom Európában.



A látogatók nemzetőrnek öltözve saját nyelvükön elszavalhatják a Nemzeti dalt, egy óriás társasjátékban pedig megismerkedhetnek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emigránsainak kalandos életével.



Egy kvíz segítségével megtudhatják, hogy a Népek tavaszának melyik szereplőjére hasonlítanak leginkább. Egy napra kurátorok is lehetnek, elkészíthetik hazájuk szabadságszimbólumát, amely a sátor falán kap majd helyet. Magukra festhetik a forradalom és a szabadság szimbólumait, megkomponálhatják egyedi legyezőjüket vagy készíthetnek saját kokárdát. Mindezek mellett a múzeum sátrában a fesztivál résztvevői különleges mintájú vászontáskát is nyerhetnek minden nap - írták a tájékoztatóban.