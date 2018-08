Örökségvédelem

Megújult a visegrádi Kaán Károly-forrás környéke

Az erdőgazdaság tájékoztatása szerint eltávolították a korában lerakott gumiszőnyegeket, majd kőzúzalékkal burkolták a forrás környékét és a víznyerő helyre vezető utakat, így száraz lábbal is megközelíthető a nyáron is bővízű forrás.



A munkálatok során felújították a tűzrakóhelyet, kicserélték a korlát egy szakaszát, valamint újrafestették a padokat. A forrást évente több tízezer ember keresi fel Visegrád vagy Pilisszentlászló felől, illetve a Spartacus-ösvényen túrázva. A kiépített környezetnek köszönhetően akár egész napos programot is érdemes ide szervezni.



A Kaán-forrás vízkifolyását 1938-ban építették ki, majd 1975-ben felújították. A forrás vize csekély ásványi anyag tartalmú, kissé kemény, alacsony nátrium-tartalmú, ivási célra megfelelő víz, az egyik legjobb ízű a Dunakanyarban.



A névadó Kaán Károly erdőmérnök teremtette meg a hazai természetvédelem alapjait, ő indította el az első világháborús veszteségek utáni erdőtelepítési programokat. Kaán Károly használta először a "természetjárás" fogalmát, tőle ered a ma ismert kifejezés. A visegrádi forráson kívül a térségben a budapesti Nagy-Hárs-hegyi kilátó őrzi a nevét, az Agrárminisztérium Kossuth téri árkádsora alatt pedig szobra látható.



A Pilisi Parkerdő az ország egyetlen parkerdőgazdasága, 65 ezer hektárt kezel Pest és Komárom-Esztergom megyében a Gerecse, a Pilis, a Visegrádi és a Budai-hegység, a Gödöllői-dombság, valamint a Csepeli-síkság területén. A társaság kezelésében lévő erdőket évente mintegy húszmilliónyian látogatják.