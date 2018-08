Kultúra

A Filmalap támogatásával készül Horváth Lili új filmje és egy román-magyar koprodukció

Horváth Lili, a Szerdai gyerek rendezőjének új filmjét és az Éjjeli őrjárat címmel készülő román-magyar koprodukció gyártását támogatja a Filmalap Filmszakmai Döntőbizottsága. 2018.08.07 00:30 MTI

Horváth Lili, a Karlovy Vary filmfesztivál East of the West fődíjával és számos további rangos nemzetközi fesztiváldíjjal jutalmazott Szerdai gyerek rendezője Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre címmel készíti második mozifilmjét.



A film a romantikus dráma és a pszichothriller műfaji elemeinek ötvözésével meséli el egy nagy szerelem történetét. Főhősét, az Amerikából hazatérő idegsebészt Stork Natasa alakítja, további fontos szerepekben Bodó Viktor és Vilmányi Benett lesz látható - közölte a Filmalap hétfőn az MTI-vel.



A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre a Filmalap 354 millió forintos gyártási támogatásával készül, producerei Csernátony Dóra, Horváth Lili és Miskolczi Péter, operatőre a rendező régi alkotótársa, Maly Róbert.



A forgatás októberben indul, a filmet várhatóan 2020 tavaszán mutatják be a magyar mozikban.



Felméri Cecília Spirál címmel készülő tóparti thrillerét követően újabb magyar-román koprodukció gyártását támogatja a kölcsönösség jegyében a Magyar Nemzeti Filmalap és a Román Filmközpont.



A Filmalap 56 millió forintos gyártási támogatásával készül Josef Demian nagyváradi születésű, Romániában, majd Ausztráliában alkotó rendező-operatőr Éjjeli őrjárat című mozifilmje.



Az Éjjeli őrjárat egy színházi társulat egyetlen éjszakájának története. A főpróba forgatagában a társulat tagjai teljes jelmezben, saját ruhájuk, pénz és mobiltelefon nélkül kénytelenek hazaindulni, kilépni a hétköznapi valóságba, amikor a színházi öltözőket zárva találják.



Josef Demian alkotótársa lesz Józsa Erika zeneszerző, Damokos Csaba látványtervező és Lemhényi Réka vágó. A téli forgatás után az Éjjeli őrjárat teljes utómunkája Magyarországon készül. A film producere Anca Puiu, aki többek között a román újhullám első nagy sikereként jegyzett Lazarescu úr halála és a Sieranevada című film készítésében is részt vett. Az Éjjeli őrjárat magyar koproducere Kántor László.