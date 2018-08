Programajánló

A magyar néptánc, népzene értékeit mutatják be a Csángó Fesztiválon

MTI Fotó: Kallos Bea

A magyar néptánc, népzene értékeit mutatják be a világnak a Csángó Fesztiválon - mondta a rendezvény alapító elnöke vasárnap az M1 aktuális csatornán.



Papp Imrét arról kérdezték, hogy augusztus 7-től 12-ig tart a 28. Csángó Fesztivál - Európai Kisebbségek Folklór Fesztiválja és Népművészeti Vásár Jászberényben.



Azt mondta: cél, hogy a "külhoni kulturális közösségek" is bemutatkozzanak. Így jönnek Erdélyből, Csángóföldről, de lesznek fellépők távolabbi területekről, Szerbiából, Törökországból, Szenegálból vagy éppen Mexikóból is - tette hozzá.



Szólt arról is, hogy kezdetektől nagy az érdeklődés, a fesztiválnak több tízezres a látogatottsága.



Az alapító azt mondta: büszkék szeretnének lenni magyarságukra és arra törekednek, hogy bemutassák saját kultúrájukat, de ismerjék el a velük együtt élő emberekét és a távolabbi nemzetek kulturális értékeit is.