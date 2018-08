Magyarok kenyere

Összeöntötték a Kárpát-medencei magyar gazdák által gyűjtött búzát Kárpátalján

Ünnepélyesen összeöntötték a "Magyarok kenyere - 15 millió búzaszem" program keretében a Kárpát-medencei magyar gazdák által gyűjtött búzát szombaton a Beregszász melletti Mezőgecsében. 2018.08.05 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az ünnepségen mondott köszöntőjében Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke, az Országgyűlés alelnöke (Fidesz) hangsúlyozta, hogy az idei összmagyar búzaösszeöntés helyszínéül azért választották Kárpátalját, mert jelenleg a kárpátaljai magyarok, s köztük a gazdák szenvednek leginkább szükséget. "Azt szeretnénk, hogy a kárpátaljai magyar gazdák érezzék a Kárpát-medencei gazdatársaik összefogásának az erejét, kell, hogy érezzék, nincsenek egyedül, összefogásukkal mögöttük állnak az anyaországi és külhoni magyar gazdák" - tette hozzá.



A politikus emlékeztetett arra, hogy "a 15 millió búzaszem a 15 millió magyart jelképezi, s ennek a sokszorosítása esélyt teremt számunkra, hogy - a hagyományokon, az összefogáson túl - a hitből fakadó erőnk által képesek legyünk gazdaságilag is segíteni egymást". Jelezte, hogy a mezőgecsei búzaösszeöntés ünnepén képviseltetik magukat a Partiumból, Erdélyből, Felvidékről, Muraközből, Vajdaságból és számos magyarországi megyéből érkezett gazdák, akik jelenlétükkel is az együvé tartozás érzését erősítik.



Jakab István azt is bejelentette, hogy a Magosz támogatást nyújt a nemrég tisztázatlan körülmények közt leégett nagydobronyi református roma imaház és óvoda újjáépítéséhez, a szövetség már át is utalt 100 ezer forintot a gyermekintézménynek, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (NAK) közösen országos gyűjtést szervez a károsultak megsegítésére.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke beszédében kiemelte, hogy a Magyarok kenyere program az elmúlt években nagyon intenzív fejlődésen ment át, mert Kárpát-medence-szerte egyre több gazdálkodó érzi azt, hogy részt kell vállalnia a programban. A búzaösszeöntés jelképes aktusa nagyon sok ember tevékenységét és akaratát fejezi ki, jelezve, hogy a program nemcsak szavak szintjén él, hanem cselekvésben nyilvánul meg - fűzte hozzá.



Emlékeztetett arra, hogy a NAK megalakulásától kezdve felkarolta a kezdeményezést, aminek köszönhetően évről évre emelkedik az összegyűjtött búza mennyisége és a programhoz csatlakozott gazdák száma, így az idei terményadomány nagysága várhatóan meg fogja haladni a tavalyit.



Őrhidi László, a kárpátaljai gyűjtést szervező Pro Agricultura Carpathica Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke elmondta, hogy a Magyarok kenyere program keretében Kárpátalján idén ötödik alkalommal gyűjtöttek búzát, amelynek eredményeként a megye valamennyi magyarlakta településéről 1400 gazda a múlt évi 80 tonna után 103 tonna terményt adott össze. Elmondta, hogy a Fehér- és Fekete-Tisza forrásából vették a vizet, amellyel a Magyarok kenyerét fogják dagasztani. Jelezte, hogy a gyűjtésből Kárpátalján maradó búzát az ukrán állam által nem támogatott egyházi fenntartású magyar oktatási és gyermekintézményeknek adományozzák.