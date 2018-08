Rap

Kate McKinnon sírt a nevetéstől, amikor meghallotta az Animal Cannibals-számot

Villáminterjút készített a hvg.hu azzal a produkciós asszisztenssel és sofőrrel, aki megtanította Kate McKinnonnak a Yozsefváros című szám szövegét. Így lett egy amerikai színésznő magyar nyelv iránti rajongásából kis magyar könnyűzenei tündérmese - így jutott el az Animal Cannibals rapszerzeménye túl az Óperenciára.



Le is esett az Animal Cannibals álla, amikor a minap Kate McKinnon a Tonight Show-ban egy kezdőhöz képest briliáns magyarsággal elrappelte a számukat. Az ezt bizonyító videót mostanra ötmillióan látták, és többek között a Rolling Stone zenei magazin is megemlékezett a magyarul szövegelő McKinnonról, a cikkbe ráadásul az eredeti zenét is belinkelték.



A színésznőnek az őt furikázó magyar produkciós asszisztens, Erik (kérte, hogy a vezetéknevét ne tegye a hvg.hu közzé) tanította meg a számot, amikor McKinnon Mila Kunisszal Budapesten forgatta A kém, aki dobott engem című filmet. Így tulajdonképpen Eriknek köszönheti az Animal Cannibals, hogy önálló amerikai turnéra indult a nóta.



Hogy miért pont a Yozsefváros szövegét mutatta meg neki? Éppen a nyolcadik kerületben forgattak a Tömő utcában, amikor a színésznő mérdezte, hogy ez "milyen neighbourhood", itt kezdődött el a történet, amit a Józsefváros gyomrában legjobban ezzel a számmal tudott bemutatni.



"Sírt a nevetéstől, csapkodta a térdét. Kérdezte, hogy meg tudnám-e neki ezt számot tanítani, én meg rávágtam, hogy persze. Először lemásolta a dalszöveget, majd aláírta fonetikusan a kiejtést, és aztán soronként átvettük, hogy mi mit jelent pontosan. Miért lóg a gubis derékig a kukában, mit jelent az ócska, szakadt ruha satöbbi."