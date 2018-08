Kultúra

Walter Judit lesz a Magyar Rádió Gyermekkórusának új karnagya

A kórus erdélyi-partiumi hangversenykörútja koronázta meg a gyermekkar és vezető karnagyuk, Matos László fél évtizedes együttműködését. A nemzetközi hírű karnagy most megválik a Gyermekkórustól, tudományos és pedagógiai tevékenységét más területen folytatja - közölte a közmédia az MTI-vel.



A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek vezetősége a vezető karnagyi és művészeti vezetői feladatokkal a kórus eddigi betanító karnagyát, Walter Juditot bízta meg, akit munkájában továbbra is segít a "Picurkák" és a "Palánták" karnagya, Vargáné Körber Katalin.



A Magyar Rádió Gyermekkórusa augusztus 13-án kezdi meg szokásos nyári táborát Gyulán, ahol a nyaralás mellett felkészülnek a következő hangversenyévad rájuk váró feladataira is - olvasható a közleményben.