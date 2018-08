Programajánló

Szombaton operett- és musicalestet ad Vásáry André

Vásáry André férfi szoprán önálló operett- és musicalestjével folytatódik az Esztrád Színház koncertsorozata a Velence Korzón szombaton. 2018.08.03

Vásáry André az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában elmondta, hogy az előadásra többek között a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő és a Mágnás Miska népszerű dallamaival készül.



Hozzátette: a koncert repertoárjába ismert Zerkowitz Béla- és Lajtai Lajos-dalokat - Hétre ma várom a Nemzetinél, Jöjjön ki Óbudára egy jó túrós csuszára, Éjjel az omnibusz tetején - is beválogatott.



Az operett- és musicalestet ismert magyar filmzenék, élőzenei kíséret és háttértáncosok is színesítik majd és attól lesz különleges, hogy a női énekesekre írt dallamokat férfi szoprán énekli el.



Az énekes arra is kitért, hogy az est dalai közül Marica belépője, a De jó is lenne, szerelmes lenni című szerzemény a kedvence, mivel egyrészt könnyen tud azonosulni a dal mondanivalójával, másrészt énekesi kvalitásait is megmutathatja általa.