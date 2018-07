Ünnep

Debreceni virágkarnevál - Debrecenből Nagyváradra, majd Bihardiószegre gurulnak a virágkocsik

Kulturális téren is egyre szorosabbá válik a magyar-román határ két oldalán elterülő térség, Hajdú-Bihar és Bihar megye, illetve Debrecen és Nagyvárad kapcsolata, amit az is jelez, hogy az augusztus 20-i debreceni virágkarneváli kocsikból öt augusztus 21-én Nagyváradon, egy nappal később pedig Érmellék központjában, Bihardiószegen gurul végig a helyi karneválokon - hangsúlyozták a két térség vezetői keddi sajtótájékoztatójukon.



Széles Diána, Debrecen turisztikáért is felelős alpolgármestere kiemelte: a virágkarnevál közösséget teremt, a szeretet, az összetartozás élményét nyújtja, amihez hozzájárul az is, hogy évről évre több helyszínre utaznak a virágkocsik, hogy az ott élők is átérezzék a debreceni karneválok semmivel nem összehasonlító élményét.



Nagyváradra már 13. alkalommal mennek át a kocsik, a helybeliek pedig egyszerűen "váradi virágkarneválként" emlegetik az eseményt - tette hozzá, megjegyezve: most első alkalommal nagyváradról nem térnek vissza a kompozíciók Debrecenbe, hanem az egykori érmelléki történelmi borvidék központjába, Bihardiószegre indulnak.



Pásztor Sándor, a Bihar megyei Tanács elnöke megjegyezte, hogy Bihardiószeg félúton van Debrecen és Nagyvárad között, Érmelléken pedig 70 ezer magyar ember él, az ott lakók 80 százaléka magyar. A bihari tanács és a hajdú-bihari önkormányzat közös kocsija is a borászati hagyományokra utal majd, megidézve, hogy a bor és a vigadalom jól kiegészítik egymást - fűzte hozzá.



Bulcsú László, a hajdú-bihari közgyűlés alelnöke szerint azzal, hogy a virágkarneváli kocsik eljutnak Bihardiószegre, a cívisváros egykori szőlőskertje, "Érmellék visszatér Debrecenbe".



Birta Florin, Nagyvárad alpolgármestere elmondta: az idén a két város egy virágkocsin jeleníti meg a kulturális kapcsolatokat is szimbolizáló Nagyváradi Állami Színház, illetve a debreceni Csokonai Színház épületét. A testvérvárosi kapcsolatokat ápoló Nagyváradot és Debrecent a kultúra egyesíti - fogalmazott a román vezető.

Mados Attila, Bihardiószeg polgármestere nagy örömnek nevezte, hogy Nagyvárad és Bihar Debrecennel és Hajdú-Biharral együtt ünnepli a magyar állami ünnepet. "Fontos üzenet, hogy együtt tudunk ünnepelni magyarok és románok" - tette hozzá, megjegyezve, hogy Bihardiószegen is számos kulturális programmal, énekesek és rockzenekarok fellépésével, illetve a környékbeli települések néptáncegyütteseinek bemutatóival készülnek a karneválra.



Széles Diána a sajtótájékoztató végén bejelentette: a hagyományoknak megfelelően Esztergomba az idén is ellátogat a Szent Koronát ábrázoló virágkocsi, illetve a két város közös, A napba öltözött asszony című virágkocsija. A kompozíciókat most első alkalommal szeptember 16-án a felvidéki Királyhelmecen is bemutatják.