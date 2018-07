Programajánló

Leonard Cohen világtalálkozót rendeznek Budapesten

Több mint 20 országból 150 Leonard Cohen-rajongó érkezik Magyarországra augusztus első hétvégéjén, hogy egy három napos fesztivál keretében emlékezzen a kanadai énekes-dalszerzőre.

A rendezvénynek a Budapest Jazz Club ad otthont, és külföldi zenészek mellett magyar előadóktól is megszólalnak Leonard Cohen dalai - közölték a szervezők az MTI-vel.



Falusi Mariann és a Sárik Péter Trió új esttel készül, amelyen vendégként fellép Jávori Fegya, a Budapest Klezmer Band vezetője is. A Hallelujah és a többi híres Cohen-dal mellett a Sabbathsong zenekar klezmer zenével szórakoztatja a közönséget.



Az egész estés koncertek és késő estig tartó beszélgetések, közös éneklések mellett a világ minden tájáról érkezett csoportok Budapest látnivalóival is megismerkedik.



A kétévente megrendezett Leonard Cohen találkozók sorában ez a tizenegyedik, de ez a legelszántabb rajongók minden évben összegyűlnek a görögországi Hydra szigetén is, ahol Cohen a hatvanas években egy évtizedet töltött, és ahová egész életében visszajárt.