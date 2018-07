Programajánló

Nemzetközi hegedűfesztivál Veszprémben

hirdetés

Kováts Hanna szervező az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában elmondta: idén negyedik alkalommal rendezik meg a zenei fesztivált, amellyel a híres hegedűművész és zenepedagógus, Auer Lipót emléke előtt tisztelegnek szülővárosában.



Kováts Hanna az augusztus 1. és 5. között tartandó fesztivál nemzetközi fellépői közül kiemelte David Geringas litván csellóművészt, akitől Mozart-, Schumann- és Dvorák-műveket hallhat augusztus 3-án a közönség. A rendezvényen koncertet ad még Gidon Kremer hegedűművész is, aki Silvestrov találkozása Schuberttel című koncertjével augusztus 5-én lép színpadra. Mind a két vendégelőadó koncertjén a rendezvény házigazdája, a Mendelssohn Kamarazenekar működik közre.



A fesztivál nyitónapján Mozart-estet hallhat a közönség Fejérvári Zoltán zongoraművész előadásában, Vásáry Tamás vezényletével. Másnap, a 2016-os Auer Fesztiválon megalakult Auer Trió játékát hallhatja a közönség.



A szervező ismertetése szerint a fellépők között szerepel Herczku Ágnes is, aki zenésztársaival lép színpadra a fesztivál harmadik napján és Bartók-feldolgozásokat mutat be. A koncerten az énekhang mellett népi hangszerek, zongora és cimbalom csendül majd fel.



A rendezvényen a Kállai Vonósnégyes Mozart-, Puccini- és Verdi-műveket ad elő, a New York-i székhelyű Klezmatics együttes pedig a hagyományos közép-európai stílust balkáni, latin és afrikai ritmusokkal ötvöző programmal lép színpadra augusztus 4-én.



A fesztivál zárónapján a veszprémi zeneművészeti gimnázium növendékeiből álló Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar ad koncertet.



A koncerteket a veszprémi megyeházán és a Hangvilla rendezvényközpontban tartják.