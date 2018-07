Kultúra

Házhoz megy a színház Nagy-Britanniában

2018.07.29 ma.hu

A Revels in Hand nevű együttes nappaliban, hálószobában de akár a kertben is előadja a repertoárján szereplő műveket, Noel Coward vagy épp Shakespeare darabjait.



Melanie Fullbrook, az egyik alapító Shakespeare-rel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a bárd idejében létezett hasonló gyakorlat, de ma már nem. Nekik is próbahelyszíneket keresgélve jutott eszükbe az ötlet, amelynek megvalósításával szerintük jelentős rést fedtek le a piacon.



A társulat játszotta már Cowardtól a Ways and Means című komédiát egy privát lovaspolópályán, a Szentivánéji álom című Shakespeare-művet egy kertben London Chelsea nevű kerületében, és már az Atlanti-óceán túlsó partjára, az Egyesült Államokba is meghívták őket, Hamptonsban adtak elő.



Melanie Fullbrook szerint a darabválasztás csak a hely nagyságától függ, lehet három színész, de akár húsz is a játéktérben. Nincs számukra túl kicsi vagy túl nagy tér - jegyezte meg. Egy-egy előadás legalább ötezer fontba (1,8 millió forintba) kerül.



A társulatot már a Nyugat-Európa legmagasabb, több mint 300 méteres felhőkarcolójában, a londoni Shardban működő Shangri-La Hotel is megszerezte magának. Ősszel több előadást is tartanak a vastag pénztárcájú vendégeknek.