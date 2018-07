Kultúra

Operaház: teltházas előadások az észtországi operafesztiválon

A Baltikum legnagyobb operafesztiváljának közönsége "minden este álló vastapssal és ovációval köszönte meg az Opera művészeinek és munkatársainak teljesítményét" - írták.



A Figaro házassága, a Traviata és A cigánybáró mellett magyar-olasz gálaesttel is bemutatkozott a Magyar Állami Operaház az észtországi Saaremaa szigetén.



A közlemény szerint szerdán, a Figaro házassága előadás napján az Opera énekkara délben a fesztivál helyszínét adó kuressaarei vár éttermének teraszán mutatott be flashmobot. A pincéreknek és vendégeknek öltözött énekesek a Traviata Matador-kórusát adták elő.



A csütörtöki Traviata előadást Kersti Kaljulaid, Észtország elnöke is megtekintette.



Azt írták, különösen nagy volt az érdeklődés A cigánybáró pénteki előadása iránt; már hónapokkal korábban elfogyott az összes jegy.



Statisztaszerepekben észt gyerekek is feltűntek, és Hábetler András a kikiáltó szövegébe sok észt kifejezést is beleszőtt - tették hozzá.



Az Opera Zenekar szombat este gálával zárja a fesztivált, ezen Erkel, Kodály és Verdi művei mellett Elvad Aav észt zeneszerző A vikingek című operájából is elhangoznak részletek.



A csaknem kétezer ember befogadására képes, fedett nézőtérrel övezett színpadon 1999 óta rendezik meg a Baltikum legnépszerűbb operafesztiválját, ahol az elmúlt években többek közt a New York-i Black American Opera, a moszkvai Helikon Opera, a Teatro di Milano és a Wroclawi Opera együttesei is felléptek. Idén a Sanghaji Opera mellett a Magyar Állami Operaház kapott meghívást a fesztiválra, ahová nyolc kamionnal és csaknem 200 fős stábbal érkezett a magyar társulat.