Programajánló

Két bemutatóval folytatódik a Budapesti Nyári Fesztivál

Verdi Rigolettójával és a Száz év szerelem című koncert-musical bemutatójával folytatódik augusztus első hétvégéjén a Budapesti Nyári Fesztivál. 2018.07.28 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Rigoletto címszerepében Giuseppe Altomare olasz bariton mutatkozik be a magyar közönségnek, mantovai hercegként Arturo Chacón-Cruz mexikói tenor látható a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon augusztus 3-án és 5-én. Az esten közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara - közölte a Szabad Tér Színház az MTI-vel.



A Városmajori Szabadtéri Színpadon a Group'n'Swing zenekar a Száz év szerelem című koncert-musicalt mutatja be augusztus 3-án és 4-én a Holdfény mulató című darab folytatásaként Mihályi Rékával, Magyar Bálinttal és a Maffia Swing tánckarral.



Augusztus 5-én egy jeggyel két koncerten is szórakozhatnak a látogatók, a Petruska, valamint a Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák együtt és külön-külön is fellépnek.