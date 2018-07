Programajánló

Országos Kékfestő Fesztivál lesz a hétvégén Nagynyárádon

A ma már kevesek által gyakorolt kékfestő mesterség hagyományainak megőrzésére, a termékek népszerűsítésére tizenkilencedik alkalommal rendezik meg az Országos Kékfestő Fesztivált a hétvégén Nagynyárádon. 2018.07.27 14:16 MTI

A baranyai község internetes oldalán olvasható tájékoztató szerint a programsorozat lesz az első olyan alkalom, amelyen Magyarország valamennyi kékfestőmestere egy helyen kínálja termékeit.



Az érdeklődők szombaton és vasárnap megtekinthetik a településen élt, 2017 májusában 96 éves korában elhunyt Sárdi János kékfestő műhelyét, a templomot, a falumúzeumot, valamint textildesignerek és keramikusok alkotásaiból nyíló tárlatot is. Sárdi János sírját szombat délután koszorúzzák meg.



A kétnapos esemény résztvevőinek szórakoztatásáról mindkét nap művészeti együttesek gondoskodnak. A fesztiválon ezen kívül lesz kézműves kirakodóvásár, térzene, operettműsor és utcabál is.



Az önkormányzat korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy Magyarországon már kevesebb mint fél tucatnyian gyakorolják az ősi német kékfestő mesterséget. Amíg a halvány búzavirágkék, indigókék anyagokból régen elsősorban a sváb lakosság hétköznapi ruháit varrták, ma inkább terítő, párnahuzat és függöny készül belőlük.



A kékfestő textíliák ma is keresettek, a késztermékek nagy részét vendéglátóhelyek tulajdonosai vagy olyan magánszemélyek vásárolják fel, akik ezzel szeretnék díszíteni üzletüket, otthonukat, de egyre többen vannak, akik újra ruhákat varratnak belőle.