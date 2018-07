Kultúra

Magyar és a lengyel terméktervezői kiállítás nyílik Varsóban

A magyar és a lengyel design kiállítása nyílik a varsói Ipari Formatervezési Intézetben hétfőn, a Steps Ahead című tárlat az utóbbi két évtized terméktervezési történetébe nyújt betekintést. 2018.07.27 21:30 MTI

A mintegy 100 projektet bemutató kiállítás a megvalósított tervek mellett videók és fényképes tablók segítségével is végigvezeti a látogatókat a 2000 utáni terméktervezés fejlődésén. Mindenekelőtt a lakberendezés (bútor- és kerámiatervezés), a közlekedés, a világítás terén alkalmazott terveket és tárgyakat ismertetik.



A magyar rész a szervezők közlése szerint az orvosi műszerekre, sportfelszerelésre, játék- és hangszertervezésre is összpontosul. Megtekinthetőek a budapesti Erzsébet téri Litracon fényáteresztő betonpadok Losonczi Áron műhelyéből, valamint a Magyar Formatervezési Tanács különdíját nyert Moveo elektromos, kis helyigényű robogó, amelyet Üveges Péter és Kiss Gergely terveztek. A nemzetközileg elismert tervezők közül Kerékgyártó András a Biela nevű kül- és beltéri székei láthatók.



A lengyel rész kitér a köztéri tervezésre, a szerszámokra, a háztartási gépekre is. Bemutatják a lengyelországi Bydgoszczban gyártott Pesa Dart márkájú távolsági vonatok terveit, valamint a FELIX 8×8 repülőtéri mentő- és tűzoltójármű Lengyelországban többször díjazott tervét.



A májusban a FUGA Budapesti Építészeti Központban is megrendezett kiállítás kurátorai a design történetével foglalkozó Ernyey Gyula és Michal Stefanowski professzorok. Fő szervezők a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a lengyel kultúra külföldi népszerűsítésével megbízott Mickiewicz Intézet.