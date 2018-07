Programajánló

Federico Malaman és Alessio Menconi is fellép az Alba Regia Feszten

Két világhírű zenész is fellép július 30. és augusztus 1-je között Székesfehérváron, az Alba Regia Feszten: Federico Malaman olasz basszusgitáros és a szintén olasz Alessio Menconi egyaránt saját triójával érkezik.

A dzsesszfesztivál pénteki sajtótájékoztatóján Brájer Éva alpolgármester örömtelinek nevezte, hogy a város, amely egykoron nagyon komoly dzsesszélettel rendelkezett, immár öt éve ismét a műfaj középpontjában lehet.



Vörös Tamás főszervező elmondta, hogy tizenkét koncertre várják a zenerajongókat a belvárosban: hat lesz a Bartók Béla téren és hat a Szent István Múzeum kertjében. Valamennyi koncertet teljes hosszban rögzíti a Bartók Rádió, így azok a jövőben a rádióban is hallhatók lesznek - tette hozzá.



A sajtóanyag szerint a fesztivál első napján Little G Weevil magyar származású, az Egyesült Államokban élő bluesgitárost hallhatja, láthatja a közönség, majd a Dumbledore's Army lép fel a Bartók téri nagyszínpadon. A múzeumkertben előbb Váczi Eszter és Gátos István, aztán a Muddy Shoes ad koncertet.



Másnap Suba Attila and the Soulfood Band, Malafede by Federico Malaman Trio, Vintage Dolls és Dresch Mihály Quartet koncerteket rendeznek. A Malafede basszusgitárosa, Federico Malaman manapság az egyik legjobb basszusgitáros a nemzetközi dzsesszéletben, és vélhetően "elhozza magával Itáliát Székesfehérvárra" - áll a közleményben.



A zárónapon a Syrius Legacy, a Horváth Cintia Quintet, a Sárik Péter Trio és az Alessio Menconi Trio lép színpadra. Utóbbi névadója, a genovai származású Alessio Menconi számos olasz és francia zenei elismerést begyűjtött már karrierje során és a mainstream dzsessz egyik megkerülhetetlen szereplője.