Majd, ha az eső eláll címmel tartanak bemutatót a Hatszín Teátrumban

Majd, ha az eső eláll címmel tartanak bemutatót a Hatszín Teátrumban augusztus 10-én. Az ausztrál dráma magyar nyelven először látható Budapesten. 2018.07.27 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Ausztráliában, Angliában és az Egyesült Államokban is sikerrel játszott kortárs darab két kontinensen és nyolc évtizeden ível át és egy család négy generációjának különös sorsát követi nyomon - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



Szamosi Donáth színész, a darab rendezője, látványtervezője és fordítója arról beszélt, hogy a darab az egyik legjobb kortárs családdráma. "Ennyire izgalmasan megfogni ezt a témát, és a családdal úgy foglalkozni, ahogy ez a darab teszi, nagyon egyedi" - mondta, hozzátéve: a dráma szerkezete lehetőséget ad arra, hogy mindenki belehelyezkedhessen, végigjárhasson egy utat, amely fájdalmas, vagy katartikus is lehet. A darab témájához mindenki tud kapcsolódni.



Mint mondta, kemény előadásról van szó, de a dráma nem szomorú, hanem ráébreszt bizonyos dolgokra, tulajdonképpen egy családterápia.



Mint a műsorban elhangzott, Andrew Bovell darabja - amelyet tíz éve mutattak be külföldön - a jövőben kezdődik, 2039-ben, egy apa-fiú találkozás előtt állunk, és innen tekintünk vissza a család történetére. A darabban arról van szó, hogy generációkon átívelő negatív minták öröklődnek tovább, a következő generáció mindig megismétli az előző hibáit.



A produkcióban Simon Zoltán, Máhr Ági, Bajor Lili, Száraz Dénes, Pásztor Edina, Sipos Veronika, Epres Attila, Dióssi Gábor és Dudás Demeter játszik. A rendező kiemelte, hogy az előadásban Mester Viktória operaénekes is színpadra lép.