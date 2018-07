Csere

A nézőtéren ülő tenor ugrott be előadás közben a Bohémélet főszerepébe

A színpadon éneklő művésznél előadás közben hangszálproblémák léptek fel, és a szünetben úgy döntött, hogy képtelen folytatni az előadást. 2018.07.25 13:00 MTI

Megmentette a londoni Királyi Operaház Bohéméletének minapi előadását Charles Castronovo amerikai tenor, aki előadás közben ugrott be Puccini Bohémélet című operájának főszerepébe.



A Mimit alakító Jekatyerina Szjurina orosz szoprán oldalán Rodolfó, a költő szerepét éneklő tenornál, Atalla Ayannál előadás közben hangszálproblémák léptek fel, és a szünetben úgy döntött, hogy képtelen folytatni az előadást.



A nézőtéren azonban ott ült Jekatyerina Sziurina férje, Charles Castronovo, aki felajánlotta, hogy elénekli a szerepet helyére - adta hírül a The Guardian című brit napilap.



Castronovo igen megindítóan énekelt a színfalak mögött, miközben Ayan a színpadon játszott. Csak az előadás végén jött ki a színpadra meghajolni, farmerdzsekit viselve. A nézőket meghatotta beugrása, néhányan meg is könnyezték - olvasható a brit lapban.



Az amerikai tenor, aki a világ vezető operaházaiban rendszeres fellépő, a londoni Királyi Operaházban már több mint tíz éve énekel, a Bohémélet Rodolfó szerepében 2006-ban debütált.



Az operavilágában nagyon ritka az ilyen beugrás, 2004-ben Ian Vayne ausztrál bariton Linzben mentette meg a Carmen előadását, amikor átvette Escamillo szerepét az első felvonásban szívrohamot kapott Lauri Vasartól. A közelmúltban a londoni Wigmore Hall egyik kisegítő ruhatárosa, Milly Forrest mentette meg az utolsó pillanatban a neves koncertterem egyik szólóestjét, a szoprán ugyanis a Királyi Zeneakadémia végzős hallgatója.

Thank god ⁦@stephenfry⁩ & I wore our waterproof mascara for La Boheme. We blubbed thru out, especially when the tenor's voice cracked & the soprano's hubby leapt up out of the audience to take over the role of her lover. Sensationally romantic. ⁦@RoyalOperaHouse⁩ pic.twitter.com/W2IKwUYnzy — Kathy Lette (@KathyLette) 2018. július 20.

Fabulous evening @RoyalOperaHouse and last night of #rohboheme. Lots of drama too with stand in for Rodolfo in Act 2 - Mimi's real life husband! (The one with the denim jacket)

Just superb pic.twitter.com/a7uqtLtXJa — Kirsteen McCulloch (@mcculloch_km) 2018. július 20.