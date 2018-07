Programajánló

Magyar néptáncokat ad elő a hongkongi Knack Cordial Folk Group

Japán, tajvani és maláj vendégtáncosokkal magyar néptáncokat ad elő a hongkongi Knack Cordial Folk Group, amely Napkelettől Napnyugatig címmel csütörtökön Budapesten a Várkert Bazárban lép színpadra. 2018.07.24 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hongkongi Knack Cordial Folk Group Kárpát-medencei turnéjuk legfontosabb állomásaként lép fel Magyarországon - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



Kenneth Tse Kelet-Ázsiában elismert táncos, táncpedagógus és koreográfus együttesének 18 táncosa a művész saját koreográfiáit adják elő. A műsoron délalföldi, sárközi, kalotaszegi, mezőségi, marossárpataki táncok mellett egy ukrán és egy bolgár tánc is szerepel.



A hongkongi együttes mellett fellép a Rosonczy-Kovács Mihály és Soós András által vezetett Hungarian FolkEmbassy is. Az előadás vendégi Bognár Szilvia és a Pósfa Zenekar lesznek.



A produkció után kínai-magyar táncház szórakoztatja a közönséget.



Mint írják, Kelet-Ázsiában is egyre nagyobb teret hódítanak a magyar táncok, amiben elévülhetetlen érdemei vannak Kenneth Tse-nek, a hongkongi Knack Cordial Folk Group együttesvezetőjének, aki szülőhazája mellett Taiwanon, Malajziában és Japánban is 20 éve rendületlenül tanítja a magyar néptáncokat. Táncpedagógusi és kultúrdiplomáciai tevékenységéért idén májusban megkapta a Magyar Arany Érdemkeresztet.



A tájékoztató idézi Rosonczy-Kovács Mihály népzenészt, a Hungarian FolkEmbassy vezetőjét, aki elmondta: a magyar táncházmozgalom nemcsak a Kárpát-medence, de a magyar nemzet határain is túlnyúlik. Kitágítja a nemzet határait, és olyanokat is a részévé tesz, akik nem beszélnek magyarul, illetve akiket semmilyen rokoni kapcsolat nem fűz a magyarsághoz. "Ők azok, akiket népzenénk, néptáncunk önmagában való szépsége ragadott meg, és tett kultúránk iránt elkötelezetté. Ezek a fiatalok a táncházmozgalmon keresztül kapcsolódnak a magyarsághoz" - hangsúlyozta a zenész.



Elmondta azt is, hogy A Magyarország Barátai Alapítvánnyal és a Fonóval közösen úgy gondolják, hogy tudatosan kell összefogni ezt az értékes kultúrkört, ezért szándékaik szerint ez év végén elindítják az I Dance Hungary elnevezésű programot a mostani turné tapasztalatait is felhasználva.



Az együttessel július 28-án a Művészetek Völgyében, augusztus 1-jén a kalotaszentkirályi tánctáborban találkozhat még a közönség.