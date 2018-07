Programajánló

Ma tartják a második Dunamenti Halfesztivált Mohácson

A fesztivál ideje alatt a közönség is elkészítheti és el is fogyaszthatja kedvenc halászlevét. 2018.07.21 09:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szombaton rendezi meg a második Dunamenti Halfesztivált Mohácson a baranyai város német nemzetiségi önkormányzata, amelyen Magyarország mellett idén Horvátországból várnak halfőző mestereket és szabadidős halászléfőző csapatokat.



A fesztivál egyik kiemelte résztvevője lesz ebben az évben a Magyar Halkolbász Lovagrend, a város millenniumi emlékművénél halgasztronómiai udvart is kialakítanak. Több halfőző mestert is várnak a rendezvényre a többi között Gemencről és a horvátországi Kopácsról.



A fesztivál ideje alatt végig árusítanak majd mohácsi halászlevet, kopácsi csíptetős pontyot, de sült pisztráng, halpörkölt, grillezett halak és halburger is várja a résztvevőket.



A közönség szórakoztatásáról - mások mellett - német nemzetiségi zenekarok és tánccsoportok, helyi együttesek, valamint Badár Sándor humorista és Wolf Kati gondoskodik majd. A programokat hajnalig tartó utcabál zárja.



További részletekről a dunamentihalfesztival.hu oldalon lehet tájékozódni.