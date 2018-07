Programajánló

Művészetek Völgye - Ma kezdődik a tíznapos fesztivál

Ma indul a 28. Művészetek Völgye, a fesztiválon színházi előadások, komoly- és könnyűzenei koncertek, filmvetítés és cirkuszi előadások is várják a látogatókat Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden.

A július 29-éig tartó rendezvényen több mint 1500 program közül válogathatnak az érdeklődők. A fesztivál színházi központja Taliándörögd lesz, ahol a Nemzeti Szín-Téren a Nemzeti Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Színház és több más társulat tagjai is színpadra lépnek, saját helyszínt kap a Színház és Filmművészeti Egyetem, a Színház Színpadon pedig a kortárs hazai színtársulatok előadása látható majd.



Két szimfonikus komolyzenei koncert is várja majd a látogatókat, az Óbudai Danubia Zenekar A zenegyűlölő című műsora, valamint Szirtes Edina Mókus és a Liszt Ferenc Kamarazenekar Világok hangja című közös produkciója.



Az Óvodakertben kialakított Etno Ligetben a jelenleg zárva tartó Néprajzi Múzeum Kerámia invázió című kiállítását láthatják az érdeklődők. Itt olyan programokkal készülnek a szervezők, amelyek a múzeum városligeti új épületbe tervezett, különleges kerámiateret kívánják bemutatni. A fesztivál közönségét egyebek mellett agyagozással, drámajátékkal, kiállítás-szimulációval és közös főzéssel várják.



Kapolcson könnyűzenei koncerteket is lehet majd hallgatni, a külföldi sztárok közül Rebecca Ferguson, az Asian Dub Foundation, a DePhazz és a Triggerfinger is fellép. A hazai zenei életből többek közt az Anna and the Barbies, a 30Y, a Quimby, a Hiperkarma, a Kiscsillag, az Irie Maffia, a Csík Zenekar és a Margaret Island áll színpadra.



Kapolcson lesz a fesztivál irodalmi központja is a Kaláka Versudvarral, és a Magyar Írószövetséggel, a kapolcsi kastélyban pedig régi magyar filmeket lehet majd megnézni.



Vigántpetenden az újcirkuszé és a táncé lesz a főszerep, fellép a Recirquel Újcirkusz Társulat, a Firebirds, Duda Éva és Frenák Pál társulata is. A Cirque du Tókert sátor melletti szabadtéri színpadon a Művészeti Középiskolák Összművészeti találkozója, valamint az NKA Imre Zoltán Programjának produkciói láthatók majd.



A Tókertben idén először nyitja meg kapuit a fesztivál kertmozija, a Cinema Hungary Völgymozi, ahol szombattól szombatig minden este kilenctől magyar filmek lesznek műsoron, egyebek mellett A Viszkis, a Brazilok, a Budapest Noir és az Aurora Borealis című film.