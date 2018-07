Programajánló

Gazdag kulturális kínálat a hétvégi Váci Világi Vigalomban

Huszonhatodik alkalommal rendezik meg a Váci Világi Vigalom rendezvényt - fejtette ki Retzler Péter, az esemény főszervezője az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



Kiemelte: a rendezvény évről-évre több mint tízezer látogatót vonz Magyarországon kívül a Kárpát-medencéből és külföldről.



A város templomaiban komolyzenei együttesek adnak szakrális koncerteket, a Duna-parti nagyszínpadon pedig szombaton lép fel a rendezvény kiemelt vendégeként Ken Hensley a Cry Free kíséretében, akiket a P. Mobil egykori tagjaiból alakult Mobilmánia követ Vikidál Gyulával, a főtéren pedig Varga Miklós és a Band lép színpadra.



A három nap programkínálatában szerepel még többek között az Amigod, a Wellhello, a Kaláka, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, a Stardust, valamint az Irigy Hónaljmirigy is.



Vasárnap a Pannónia Házként ismert múzeum udvarán a Rák Béla Combo lép fel, amelyet a DAS Trió és a Trió Áfium követ.



Borossa Zsóka szervező elmondta, hogy a gyerekeknek számos kézműves foglalkozással készülnek, de a Pannónia Ház udvarán régi játékokkal, valamint szombaton egy víziparkkal is várják a családokat. Emellett számos mesterség képviselőjével megismerkedhetnek, többek közt fafaragó és méhész is beavatja az érdeklődő gyerekeket szakmája titkaiba.



A Váci Világi Vigalom műsorkínálatát számos kísérőprogram is színesíti. A háromnapos rendezvénysorozatot vasárnap este tűzijáték zárja.