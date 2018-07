Programajánló

A nándorfehérvári diadalra emlékeznek a hétvégén Szegeden

Ismeretterjesztő előadással, középkori viselet- és harci bemutatóval, táncházzal, gyermekprogramokkal emlékeznek a nándorfehérvári diadalra a szegedi ferences kolostorban és a rendház szomszédságában, a Mátyás téren a hétvégén. 2018.07.16 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján, 2006-ban a szegedi ferences rendház alsóvárosi kultúrházának munkatársai azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János törökök fölött aratott győzelmére emlékező rendezvényt, hogy nemzeti gyásznapjaink mellett világraszóló győzelmeink előtt is méltóképpen tisztelegjenek.



A Kapisztrán Szent János vezetésével dél felé vonuló keresztesek 1456 nyarán megálltak a szegedi ferences rendház mellett, a mai Mátyás téren, így az emléknapoknak a helyszín révén közvetlen kapcsolatuk is van a történelmi eseménnyel.



A programok sora péntek este a ferences kolostorban kezdődik, itt Cseh Valentin történész tart előadást a nándorfehérvári ütközetről.



Szombat délelőtt az ünneplők Szeged belvárosában, a Klauzál téren gyülekeznek, majd a zenés-zajos menet dobosokkal, zászlóforgatókkal, hagyományőrzőkkel az alsóvárosi ferences templomhoz és kolostorhoz vonul, ahol hadi táborok, kézművesvásár és -foglalkozások várják őket. A látogatók megcsodálhatják az öltözeteket és a fegyvereket, megtapasztalhatják, milyen volt a tábori élet Mátyás korában a fekete sereg számára.



A Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület tűzfegyver-bemutatót és táncházat tart, az Aranygyapjú Társulat a Mátyás, az igazságos című bábjátékát adja elő, a Sárkánykönny együttes koncertjén pedig középkori zene csendül föl. A programok sorát sötétedés után tűzzsonglőrök bemutatója zárja.



A Hunyadi János által vezetett keresztény magyar seregek 1456. július 22-én mértek megsemmisítő vereséget II. Mehmed török szultán hadaira. A déli harangszó a keresztény világban azóta is a nándorfehérvári diadalra emlékeztet. A napot 2011-ben az Országgyűlés a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította.