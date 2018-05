Filmfesztivál

Cannes - Idén is nagyon sok sztár adakozott a jótékonysági AIDS-gálán

Noha idén a szokásosnál kevesebb hollywoodi sztár kapott meghívást a 71. cannes-i filmfesztiválra, sokan közülük megjelentek és bőkezűen adakoztak csütörtök este az AIDS elleni kutatások támogatására rendezett jótékonysági gálán.

Az amfAR Cinema Against AIDS (Film az AIDS ellen) elnevezésű estélyt 25. alkalommal rendezte meg a Liz Taylor által létrehozott alapítvány a cannes-i fesztivál alatt a közeli Cap d'Antibes egyik luxusszállodájában, ahol megjelent mások mellett Kristen Stewart, Pierce Brosnan, Adrien Brody, Chris Tucker, Milla Jovovich színészek, Lewis Hamilton autóversenyző, de ott volt Julian Lennon, Paris Hilton és számos topmodell is.



Az est tiszteletbeli elnökségét 25 női híresség, színésznők és manökenek látták el, köztük Linda Evangelista, Scarlett Johansson és Katy Perry. A gálán Sting és Shaggy lépett fel.



Az idei fesztiválhoz hasonlóan a jótékonysági est is a nők előtt tisztelgett, jóllehet a szemlével ellentétben az amFAR a választását nem indokolta meg és nem hozta összefüggésbe a filmiparban kitört szexuális zaklatási botrányokkal. A több mint száz nő által megvádolt Harvey Weinstein filmproducer volt korábban éveken át a gála egyik fő szponzora.



A vacsorán a részvétel egy 12 fős asztal számára 106 ezer és 297 ezer euró közötti áron mozgott attól függően, hogy adakoztak-e a vendégek, egy főre 11 ezer euróért lehetett helyet foglalni.



A jótékonysági szervezet adatai szerint a cannes-i filmfesztivál idején megrendezett tavalyi adománygyűjtésen alig három óra alatt mintegy 18 millió euró folyt be, 1993 óta pedig nagyjából 176 millió eurót (56 milliárd forint) hagytak ott a sztárok az adománygyűjtő aukción.



Az árverésre bocsátott tárgyak között szerepelt egy 1964-es Bentley cabriolet, Robert Mapplethorpe amerikai fotóművész eredeti negatívjai többek között Arnold Schwarzeneggerről, egy 5 éjszakás nyaralás a Maldív-szigetek egyik magánszigetén hat fő részére vagy egy Michelangelo-műről készült engedélyezett reprodukció.