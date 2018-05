Film

Gary Oldman írj és rendezi a Flying Horse című életrajzi drámát

Gary Oldman írja és rendezi a Flying Horse című életrajzi drámát, amelynek főszerepét is ő játssza majd. 2018.05.17

A deadline.com értesülése szerint a produkció egy fotográfusról szól, aki segített kifejleszteni a mozgóképet, de életét sötét pillanatok árnyékolták be.



A Flying Horse főhősét, Eadweard Muybridge fényképészt a mozgókép egyik atyjaként tartják számon. 1872-ben sikeres fotósként megbízást kapott a korábbi kaliforniai kormányzótól, hogy készítsen egy lovas mozgóképet.



Sikerei ellenére az élete fenekestül felfordult, amikor rájött, hogy felesége megcsalja. Bosszúból megölte felesége szeretőjét, de a bíróság végül felmentette.



Oldman Antonio Banderasszal és Meryl Streeppel hamarosan a The Laundromat című Steven Soderbergh-filmben forgat majd, amely a Panama-iratok nemzetközi offshore-botrányát idézi fel.



A színész a kilencvenes évek végén debütált rendezőként a cannes-i filmfesztiválon az Éhkoppon című drámával. Oldman filmjét 11 Bafta-díjra jelölték, s végül a legjobb brit film és legjobb forgatókönyv trófeáját meg is kapta a brit filmakadémiától.