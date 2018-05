Megrongálták Picasso arcképét

Vandalizmus

Sérülés miatt visszavonták a Christie's keddi New York-i aukciójáról Pablo Picasso egy ritka és különleges önarcképét, amely az árverés egyik fénypontjaként 70 millió dollárra (18 milliárd forint) becsült áron kelhetett volna el.

A Le Marin (A matróz) című kép pénteken, az elárverezendő festmények kiállításának előkészületei közben rongálódott meg. A nagy várakozás övezte tétel visszavonását hétfőn jelentette be az aukciósház. A Christie's titkolja, hogy mi történt a képpel, csak annyit közölt, hogy két külső restaurátortól kértek tanácsot a helyreállításra, amihez időre van szükség.

A matróz különlegesnek számít az amúgy is ritka Picasso-önarcképek között, és jó esélye volt arra, hogy rekordárat érjen el saját kategóriáján belül.



Az olajfestményen egy csíkos felsőt viselő, szomorú tekintetű férfi látható egy széken ülve. A sötétes, feszült hangulatú "festményen látható személy a jobb kezével a fejét támasztja, amely a mélabú kifejezésének hagyományos módja" - magyarázta egy korábbi prezentáció alkalmával Conor Jordan, a Christie's szakértője.



Az 129-szer 80 centiméteres alkotás 1943-ban készült, amikor Picasso a német csapatok által megszállt Párizsban élt. A spanyol képzőművész attól rettegett, hogy a német titkosrendőrség letartóztatja és koncentrációs táborba hurcolja.



A festményt Steve Wynn amerikai kaszinómogul bocsátotta volna árverésre, aki 2006-ban saját maga is megrongált egy Picasso-képet. A Le Reve (Az álom) című festményt barátainak mutogatta Las Vegas-i irodájában, amikor jobb könyökével véletlenül átszakította a vásznat.



A sérülés előtt 139 millió dollárra biztosított festmény értéke egy szakértői vélemény szerint 85 millió dollárra zuhant a restaurálás ellenére is, ám Wynn végül 2013-ban 155 millió dollárért adta el egy aukción Steve Cohen pénzügyi befektetőnek.



Egy Leonardo da Vincinek tulajdonított olajkép, a Salvator Mundi (Világmegváltó) 2017 novemberében 450 millió dollárért történt eladásáig egy Picasso-mű volt az árverések történetének legdrágább festménye, a Les Femmes d'Alger (Az algíri nők) O változatáért 179,4 millió dollárt (akkori árfolyamon 49 milliárd forintot) fizettek a Christie's aukciósház 2015-ös aukcióján.