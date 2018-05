Filmfesztivál

Cannes - A filmvilág 82 női alkotója a női egyenjogúságért vonult fel a vörös szőnyegen

A világ filmgyártásának 82 női alkotója a nőknek a férfiakéval egyenlő fizetést követelve vonult fel szombat este a vörös szőnyegen a 71. cannes-i filmfesztiválon, a hivatalos versenyprogramban bemutatott első női rendező, a francia Eva Husson Les Filles du soleil (A nap lányai) alkotásának világpremierje előtt.

"Azt kérjük a kormányoktól, hogy alkalmazzák a nők és férfiak közti fizetésekre vonatkozó egyenlőségről szóló törvényeket. Eljött az idő, hogy a filmipar minden lépcsőfoka elérhetővé váljon számunkra. Gyerünk!" - mondta Agnes Varda francia filmrendezőnő, aki a zsűri elnökével, a nők elleni szexuális zaklatások élharcosának számító Cate Blanchett Oscar-díjas ausztrál filmszínésznővel érkezett a bemutatóra.



A világ egyik legrangosabb filmes rendezvénye így kívánta jelezni, hogy a nők elleni szexualitás zaklatások elleni küzdelem mellett - amely hét hónappal ezelőtt a Cannes-ban is rendszeresen megforduló Harvey Weinstein filmproducer elleni vádak nyomán indult - a nők szakmai és társadalmi integrációjában is elkötelezett.



Az amerikai filmmogult több mint száz nő vádolja nemi erőszakkal és szexuális zaklatással, az esetek jelentős része állítólag Cannes-ban történt.



Jane Fonda, Claudia Cardinale, Helen Mirren, Salma Hayek mellett megjelent Marion Cotillard Oscar-díjas színésznő és több női rendező is, az amerikai Patty Jenkins és a francia Tonie Marshall, a zsűri női tagjai Cate Blanchett vezetésével, valamint producernők, vágók, díszlettervezők, összesen 82-en.



"Azért ennyien, mert az elmúlt 71 évben 82 női rendező által készített filmet mutatott be a hivatalos versenyprogramban a fesztivál" - jelezték a szervezők. Ez a versenyfilmek töredékét jelenti az 1946 óta bemutatott 1688 olyan filmmel szemben, amelyeket férfiakat rendeztek. Közülük is csak egy nyerte el a fődíjat, az új-zélandi Jane Campion 1993-ban a Zongoralecke című alkotásáért.



A fesztiválon kampányt is indítottak a szexuális zaklatások ellen, röplapokon hívják fel a résztvevők figyelmét arra, hogy viselkedjenek megfelelően és egy ingyenesen hívható segélyvonalat is létrehoznak az esetleges áldozatok és szemtanúk számára, hogy jelenthessék az eseteket. Marlene Schiappa, a nők és a férfiak egyenjogúságáért felelős francia államtitkár szombaton azt mondta, hogy számokat még nem tud mondani, de érkeztek hívások a fesztivál keddi kezdete óra.

"Cannes-nak minden nő számára biztonságos helynek kell lennie" - hangsúlyozta a francia kormánytag.



A szombat este bemutatott Les Filles du soleil (A nap lányai) című francia film az Iszlám Állam dzsihadista szervezet ellen harcoló kurd női osztagról szól. A főszerepet az iráni Golshifteh Farahani alakítja. A terroristák ellen harcoló kurd nőkről egyébként az utóbbi időben több francia dokumentumfilm is készült. Az alkotás rendezője, a magát feministának tartó Eva Husson főszereplőnőinek gyűrűjében, karjában Gaspard nevű kisfiával és oldalán az édesanyjával vonult fel a vörös szőnyegen.



A francia rendezőnőn kívül a 21 alkotást felvonultató versenybe további két női rendező kapott meghívást, a libanoni Nadine Labaki Capharnaüm című filmjével, amely a Bejrútban élő utcagyerekekről és migránsokról szól, valamint a 2014-ben a zsűri Nagydíját elnyerő olasz Alice Rohrwacher Lazzaro Felice című alkotásával.



A szombati "100 százalékig" női napot vasárnap kerekasztal-beszélgetések követik a fesztiválon a női alkotók helyzetéről. Francoise Nyssen francia és Alice Bah Kuhnke svéd kulturális miniszterek egy pénzügyi támogatási programot fognak bejelenteni a női rendezők támogatására a világban, hétfőn pedig a cannes-i fesztivál különböző szekciójának válogatói, Thierry Frémaux, Edouard Waintrop és Charles Tesson aláírnak egy chartát, amelyben elkötelezik magukat a férfiak és nők közötti egyenlőség figyelembe vételére a meghívott alkotások kiválasztásakor.