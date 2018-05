Programajánló

A pünkösdi népszokásokat ismerheti meg a közönség május végén a Skanzenben

A pünkösdi népszokásokat harminc, szellemi kulturális örökségét őrző közösség több száz képviselője mutatja be május 21-én és 22-én a szentendrei Skanzenben. 2018.05.13 05:30 MTI

A két napon át tartó programon színpadi produkciók, kézműves foglalkozások, felvonulás, zenei és táncos események várják a látogatókat pünkösdvasárnap és -hétfőn - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Skanzenben felfedezhetik az érdeklődők a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe került magyarországi hagyományokat, de találkozhatnak a V4 országok közös örökségét képviselő dudásokkal is.



A forgatagban jelen lesznek a selmeci diákhagyományokat őrző soproni és miskolci egyetemisták, a hajdúdorogi Krisztus-katonák, a mezőtúri és magyarszombatfai fazekasok is, de megismerheti a közönség a farsangi szokások magyarországi változatait, a mohácsi busójárást, a novaji remélést, a rábavidéki szlovének rönkhúzását és a mohai tikverőzést is.



Ki lehet majd próbálni a kalocsai pingálást, a tápéi gyékényszövést és a balatonendrédi csipkekészítést, de a hagyományos eszközöket készítő halászok életébe is bepillanthatnak a látogatók.



Be lehet majd állni a nagyecsedi és a sárközi táncosok közé, és fel lehet majd próbálni a matyó népviseletet. A gasztronómia iránt érdeklődők a karcagi birkapörkölt, a borsodnádasdi molnárkalács és a szatmár-beregi szilvalekvár készítésének fortélyaiba kóstolhatnak bele.



A pünkösdi királynéjárás és a pünkösdi királyválasztás szokását a Gyermek Örökség Népművészeti Egyesület több száz gyermek táncosa hozza el a szabadtéri múzeumba.