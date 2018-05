Zene

Az Apey & the Pea nyerte az idei Nagy-Szín-Pad! tehetségkutató versenyt

A közönségszavatok alapján idén az Apey & the Pea nyerte a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió közös tehetségkutató versenye, a Nagy-Szín-Pad! fődíját. 2018.05.12 23:30 MTI

Vető Viktória, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda sajtófőnöke elmondta: az együttes ezzel Sziget fesztivál, a Telekom VOLT fesztivál, a Strand fesztivál és a Campus fesztivál mellett a MOL Nagyon Balaton rendezvényeire és az Akvárium Klubba is meghívást kap, valamint fellép a Petőfi Zenei Díj showműsorában, és egy videoklip elkészítésére is lehetősége nyílik. Emellett az Apey & the Pea képviselheti Magyarországot a 2019-es Eurosonic Festivalon, valamint a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnöksége alkalmából a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával egy lengyel és egy cseh fesztiválon mutatkozhat be.



Az ötödik alkalommal megrendezett Nagy-Szín-Pad!-on az elmúlt évben beérkezett szakmai ajánlások alapján már kialakult rajongótáborral rendelkező, klubszinten népszerű, a Petőfi Rádióban is jelen lévő előadók és zenekarok kaptak lehetőséget "nagyszínpad-érettségük" bizonyítására.



Lobenwein Norbert, a Nagy-Szín-Pad! alapítója a közlemény szerint azt mondta, rendkívül színes volt az idei mezőny, a könnyűzene szinte minden műfaja képviseltette magát. Volt közöttük, aki már nagyobb koncerttermeket is képes önállóan megtölteni, akadt, aki folyamatosan turnézva csak a nagy kiugrás lehetőségére várt.



A Nagy-Szín-Pad! résztvevői - az Amigod, Antonia Vai, az Apey & the Pea, a Belau, a ByeAlex és a Slepp, a JETLAG, az NB és a Soulwave - meghívást kaptak a Sziget, a Telekom VOLT, a Strand és a Campus fesztiválra, valamint a MOL Nagyon Balaton rendezvényeire is.