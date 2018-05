Programajánló

Hazai és külföldi kórusok fellépésével rendezik meg a Kórusünnepet

A hazai és külföldi kórusok hangversenyei mellett workshopok és interaktív gyerekprogramok is várják a közönséget a III. Budapesti Nemzetközi Kórusünnepen május 18. és 21. között. 2018.05.12 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nemzetközi kórusfesztiválon mintegy ezerötszáz énekes lép pódiumra a Müpában. A gálakoncertek, versenyfellépések, az esti és éjszakai hangversenytermi koncertek között a részt vevő kórusok az átriumban és a Fesztiválszínházban adnak ingyenes koncerteket - közölte a Müpa az MTI-vel.



A rendezvény a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány megbízásából a 2017-2018-as magyar V4-elnökség keretében valósul meg.



A nyitókoncerten a világ kóruskultúrája szólal meg Amerikától Svédországon át Tajvanig. A Nemzetközi Kórusgálán a versenyen részt vevő énekkarok mellett olyan hivatásos együttesek is fellépnek, mint a svéd The Real Group, a magyar Jazzation és a német Sjaella. Az estet a közreműködő kórusok közös műsorszáma zárja, az összkart Hollerung Gábor vezényli.



A Laurea Mundi Nemzetközi Kórusversenynek május 19-én a Budapest Music Center ad otthont, a Müpa Fesztiválszínházban egy norvég, egy svéd és egy horvát kórus lép színpadra. A Budapest Kongresszusi Központban a cappella kórusmuzsika szólal meg.



Május 20-án rendezik a Laurea Mundi Grand Prix elnevezésű programot a Fesztiválszínházban. Itt olyan énekkarok léphetnek fel, amelyek már rangos díjak birtokosai, vagy az előző napi Nemzetközi Kórusversenyen megszerezték a megfelelő kvalifikációt. A V4 országok folklórjából és kóruskultúrájából kap ízelítőt a közönség a V4 Koncerten a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Lengyelország képviseletében a toruni Gioia di Cantare kórus, Szlovákiából a Kassai Műszaki Egyetem Collegium Technikum kórusa, Csehországból a Smetana Hulín, valamint a debreceni Lautitia Kamarakórus lép fel. Az Átriumban a magyar Family Singers, a német tea-cream-singers és az olasz Cor di Jëuni Gherdëina ad koncertet.



Händel Messiás című oratóriumának egy Magyarországon eddig soha nem hallott verziója hangzik el az esti hangversenyen, amely az Énekel az ország évtizedes hagyományát folytatja. A magyar kórusokhoz külföldi énekesek is csatlakoznak. Az esten Szemere Zita szoprán, Schöck Atala alt, Megyesi Zoltán tenor, Cser Krisztián basszus, a Nemzetközi Fesztiválkórus és a Budafoki Dohnányi Zenekar lép színpadra Hollerung Gábor vezényletével.



Az éjszakai Zengető című programban a Duna Művészegyüttes közreműködésével énekszó csendül fel a mozgólépcsőn, táncház lesz az előcsarnokban, és a közös zenélésbe a közönség is bekapcsolódhat. Az éjfélkor kezdődő interaktív hangverseny célja az összes érzékszerv "bekapcsolása", a produkciókhoz ugyanis fényjáték is társul. Az érdeklődők nemcsak hallgatni fogják a zenét, hanem aktívan részt is vesznek a megszólaltatásában.



A rendezvény utolsó napján a kórusverseny egyes kategóriáinak legrangosabb, legsikeresebb énekkarait hallhatja a közönség, a gálakoncertet ünnepélyes díjátadó zárja. Este Hollerung Gábor vezényletével Händel Messiás című oratóriuma hangzik el.