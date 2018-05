Hajrá, AWS!

Ma rendezik az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét

Szombaton rendezik a portugál fővárosban a 63. Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét, amelyben 26 ország előadója lép színpadra, köztük huszonegyedikként a magyar AWS zenekar Viszlát nyár című dalával.



A keddi elődöntőből jutott a fináléba az albán Eugent Bushpepa a Mall című dallal, a cseh Mikolas Josef (Lie to Me), a litván Ieva Zasimauskaité (When We’re Old), az izraeli Netta (Toy), az észt Elina Nechayeva (La Forza), a bolgár Equinox (Bones), az osztrák Cesár Sampson (Nobody But You), a finn Saara Aalto (Monsters), az ír Ryan O’Shaughnessy (Together), valamint a ciprusi Eleni Foureira (Fuego).



A csütörtöki elődöntőből az AWS mellett a norvég Alexander Rybak (That’s How You Write a Song), a svéd Benjamin Ingrosso (Dance You Off), a moldovai DoReDoS (My Lucky Day), az ausztrál Jessica Mauboy (We Got Love), a dán Rasmussen (Higher Ground), az ukrán Melovin (Under the Ladder), a holland Waylon (Outlaw in ‘em), a szerb Sanja Ilic & Balkanika (Nova deca), valamint a szlovén Lea Sirk (Hvala, ne!) került a ma esti döntőbe.



A 26-os finálénak kiemeltként tagja az Egyesült Királyság (SuRie – dalának címe: Storm), Franciaország (Madame Monsieur – Mercy), Olaszország (Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente), a házigazda, tavalyi győztes Portugália (Cláudia Pascoal – O jardim), Spanyolország (Amaia & Alfred – Tu canción) és Németország (Michael Schulte – You Let Me Walk Alone)



A végeredményt az egyes országok nemzeti zsűrijeinek pontjai és a közönségszavazok összesítésével határozzák meg. A tévénézők az utolsó dal elhangzása után negyed órán keresztül szavazhatnak a verseny applikációján, telefonon és/vagy sms-ben. Az egyes országok szavazói nem voksolhatnak saját fellépőjükre.



A Duna Televízió szombaton 21 órától élőben közvetíti a döntőt a helyszínről, de már előtte, 20 óra 30 perckor elkezdődik a Hangolódjunk az Eurovízióra! című műsor, amely élőben jelentkezik az A38 hajóról.