Filmfesztivál

Cannes - Jean-Luc Godard sem ment el a fesztiválra

Jean-Luc Godard francia-svájci filmrendező sem jelent meg a Livre d'image (Képes könyv) című filmjének világpremierjén, amelyet pénteken mutattak be 71. cannes-i filmfesztivál hivatalos versenyprogramjában. 2018.05.12 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Ő a harmadik alkotó Kirill Szerebrennyikov orosz és Dzsafar Panahi iráni rendező után, aki nem kísérte el a filmjét Cannes-ba, de míg az előző kettőt a hazájuk hatóságai nem engedték el a fesztiválra, addig Jean-Luc Godard önként döntött úgy, hogy távol marad.



A francia új hullám 87 éves legendás alkotója azonban ígérete szerint szombaton svájci otthonából tart sajtótájékoztatót, amelyet a cannes-i fesztiválpalotában követhetnek majd az újságírók.



A másfél órás kísérleti film alkotógárdájának négy tagja így a rendező nélkül vonult fel péntek délután a vörös szőnyegen, ahogy az Godard korábbi filmjeinek bemutatóján, 2010-ben és 2014-ben is történt.



Fabrice Aragno, a svájci-francia rendező egyik legközelebbi munkatársa a fesztivál tv-csatornájának adott interjúban elmondta, hogy Jean-Luc Godard benne van a saját filmjében.



"A művészt a művében kell keresni. Picassóról is láthatunk fotókat a tengerparton, de a lényeg a műve. Amikor Picassóról beszélünk, a festészetére gondolunk, így Godard-ra gondolva is elsősorban a filmnek kell az eszünkbe jutnia" - mondta a rendező kollegája.



A Képes könyv című kísérleti montázsfilmet, amely híres és kevésbé ismert játékfilmek egy-egy képkockáiból és dokumentumfilmek részleteiből áll össze, Godard saját hangján kommentálja, s az alkotók szándékai szerint a másfél órás mű "reflexió az arab világról öt részben".



Jean-Luc Godard kilencedik alkalommal versenyezhet az Arany Pálmáért a hivatalos versenyprogramban, de eddig csak egyszer díjazták: 2014-ben a Godard: Búcsú a nyelvtől című kísérleti filmjéért a zsűri díját nyerte el. Meghívása a fesztiválra azért is jelképes, mert ötven évvel ezelőtt, 1968-ban az ő és az azóta elhunyt Francois Truffaut kezdeményezésére szakadt meg a fesztivál, szolidaritásul a Párizsban fellázadt diákokkal és országszerte sztrájkoló munkásokkal.



A fesztivál egyébként Jean-Luc Godard egyik alkotásának, az 1965-ben forgatott Bolond Pierrot című filmjének csókjelenetét választotta az idei plakátjára, amelyen Anna Karina és Jean-Paul Belmondo látható.