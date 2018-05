Programajánló

Június 24-én indul a Gyulai Várszínház 55. évada

Elek Tibor igazgató az évadot bemutató keddi gyulai sajtótájékoztatón elmondta, hogy 46 napon át hetvennél is több előadással várják a nézőket, a programokat a hagyományoknak megfelelően idén is a műfaji sokszínűség jegyében szervezik, megtartva a teátrum összművészeti jellegét.



Görgényi Ernő polgármester örömmel jegyezte meg, hogy az első, Elek Tibor által összeállított évadtervben megjelenik az a szakmai koncepció, amelyet a tavaly kinevezett igazgató már pályázatában hangsúlyozott, így a történelmi drámák hangsúlyosabb jelenléte, az elmúlt évtizedek nemzeti klasszikusainak újbóli előtérbe állítása, a kortárs magyar szerzők műveinek bemutatása és a fiatalok célzott megszólítása.



Elek Tibor hozzátette, hogy a történelmi drámák között szerepel a repertoáron a Caligula helytartója, a Dózsa és a Zrínyi 1566 című rockmusical. Mint felidézte, Székely János Caligula helytartója című drámáját először negyven éve, Harag György emlékezetes rendezésében mutatták be a városban. Idén Szász János állítja színpadra, aki 40 éve Harag György mellett kellékesként dolgozott.



Június 26-án és 27-én kétnapos programsorozattal próbálják felhívni a figyelmet Székely János egész életművére. Lesz tudományos konferencia, a verseiből rendezett előadói est, kerekasztal-beszélgetés, A nyugati hadtest novelláinak élő hangjáték-bemutatója, valamint - az évad második premierjeként - Bartus Gyula előadásában Székely Dózsa-monodrámájának bemutatója. A programsorozatot ősszel Budapestre, jövő márciusban pedig Marosvásárhelyre is elviszik - mondta az igazgató.



Mint megjegyezte, a Nemzeti Színházzal közös, hosszú távú elképzelésük, hogy az elmúlt évtizedek nemzeti klasszikusainak életművét modern színházi eszközökkel, mai nyelvezetben ismét előtérbe állítsák. A következő években Weöres Sándor, Németh László, Illyés Gyula és Márai Sándor következik majd - árulta el.



A kortárs magyar szerzők műveinek jelenléte is hangsúlyos, mások mellett Likó Marcell, Háy János, Jantyik Zsolt, Lackfi János, Székely Csaba és Zalán Tibor darabjait is láthatja majd a közönség - hangsúlyozta Elek Tibor.



Hozzátette, hogy idén is megrendezik a Nemzetközi Shakespeare Fesztivált, Hamlet és Társai címmel a szerző művei, azok különböző átiratai, parafrázisai kerülnek a középpontba. A fesztiválon olasz, román, angol, orosz és magyar előadások is helyet kapnak.



A tematikus fesztiválon tartják a várszínház harmadik saját bemutatóját, a Rosencrantz és Guildenstern halott című előadást, amelyet a romániai magyar Aradi Kamaraszínházzal és a szintén aradi román Ioan Slavici Klasszikus Színházzal közösen visznek színre Tapasztó Ernő rendezésében.



Tapasztó Ernő, az Aradi Kamaraszínház igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a darabban élőben zenél majd az angol Tiger Lillies zenekar, így valódi nemzetközi koprodukció születik. Az olvasópróbák kedden kezdődtek el a Nemzeti Színházban.

Elárulta, hogy új szövegkönyvet alkottak, amelyben "kicsit leporolták" Tom Stoppard művét, és "még jobban összekeverték az eredeti Hamlettel". Az előadást novemberben az aradi színházi fesztiválon is bemutatják, és az Aradi Kamaraszínház repertoárjába is bekerül.



Új programot is indítanak az évad során, július 30. és augusztus 5. között Erdélyi hetet rendeznek hagyományteremtő szándékkal: minden nap más-más erdélyi magyar színház előadását láthatja a közönség. Idén Sepsiszentgyörgyről a Liliom, Marosvásárhelyről a Double Bind és a MaRó, Nagyváradról a VANmeSe és a Barbárok, Gyergyószentmiklósról pedig a Zűrzavaros éccaka című előadás látogat Gyulára.



Az Erdélyi hét zárásaként tartják az évad utolsó bemutatóját, a Kolozsvári Magyar Operával közösen Orbán János Dénes Búbocska című meseregényéből készült családi mesemusical premierjét Béres László rendezésében - emelte ki Elek Tibor.



Mint hozzátette, emellett a hagyományoknak megfelelően lesz népzenei, világzenei és jazzfesztivál, komolyzenei koncertek, gyerekszínházi produkciók, bábelőadások és két felolvasószínházi előadás is az évad során.



Elek Tibor elmondta, hogy hétfőn Budapesten átadták a 2017-es évad kiemelkedő művészi teljesítményéért járó nívódíjakat. A Gyula Város Önkormányzata által alapított Havasi István-díjat Lőkös Ildikó dramaturg kapta a közel egy évtizedes felolvasószínházi sorozat szerkesztéséért és dramaturgiai munkájának elismeréseként. A Gyula Város Önkormányzata és a Gyulai Várszínház által alapított Sík Ferenc-nívódíjat Kulcsár Noémi koreográfus érdemelte ki a Szentivánéji álom című táncjáték magas szintű művészi megvalósításáért. A Gyulai Várszínház által alapított Őze Lajos-díjat pedig Szilágyi Ágota színésznőnek ítélték a Csongor és Tündében nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.